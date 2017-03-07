Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Премьер-министр Малайзии обвинил КНДР в захвате граждан его страны в заложники

7 марта 2017, 11:57

Ранее малайзийские власти оцепили посольство Северной Кореи в Куала-Лумпуре.


Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак потребовал от властей Северной Кореи немедленно освободить граждан его страны. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает Reuters.

«Этот мерзкий акт, по которому фактически наши граждане оказались в заложниках, полностью игнорирует все международное право и дипломатические нормы», — сказал Разак. Он также добавил, что экстренно созвал заседание Совета безопасности Малайзии.

Кроме того, премьер проинструктировал полицию, чтобы та предотвратила выезд граждан КНДР из Малайзии «пока власти не будут уверены в безопасности всех малайзийцев в Северной Корее».

Разак сказал, что он также поручил полиции «предотвратить выезд всех граждан КНДР из Малайзии, пока мы не будем уверены в безопасности всех малайзийцев в Северной Корее».

Ранее во вторник малайзийские власти оцепили посольство Северной Кореи в Куала-Лумпуре, чтобы установить число сотрудников в нем. «Мы пытаемся идентифицировать всех сотрудников дипмиссии, которые находятся здесь», — уточнил заместитель министра внутренних дел страны Нур Джазлан Мохамед.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...