Премьер-министр Малайзии обвинил КНДР в захвате граждан его страны в заложники
7 марта 2017, 11:57
Ранее малайзийские власти оцепили посольство Северной Кореи в Куала-Лумпуре.
Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак потребовал от властей Северной Кореи немедленно освободить граждан его страны. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает Reuters.
«Этот мерзкий акт, по которому фактически наши граждане оказались в заложниках, полностью игнорирует все международное право и дипломатические нормы», — сказал Разак. Он также добавил, что экстренно созвал заседание Совета безопасности Малайзии.
Кроме того, премьер проинструктировал полицию, чтобы та предотвратила выезд граждан КНДР из Малайзии «пока власти не будут уверены в безопасности всех малайзийцев в Северной Корее».
Разак сказал, что он также поручил полиции «предотвратить выезд всех граждан КНДР из Малайзии, пока мы не будем уверены в безопасности всех малайзийцев в Северной Корее».
Ранее во вторник малайзийские власти оцепили посольство Северной Кореи в Куала-Лумпуре, чтобы установить число сотрудников в нем. «Мы пытаемся идентифицировать всех сотрудников дипмиссии, которые находятся здесь», — уточнил заместитель министра внутренних дел страны Нур Джазлан Мохамед.
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