Названа причина отравления участников поминок в Бурабае

Руководство и шеф-повар ресторана в Бурабае, где отравились люди, привлечены к адмответственности.

Причиной отравление людей в ресторане курорта Бурабай стало нарушение санитарных норм, сообщили в управлении по защите прав потребителей.





Как сообщалось ранее, после поминального обеда 26 февраля в ресторане поселка Бурабай в больницу с признаками отравления обратились 44 человека, жители Щучинска, Кокшетау, Астаны, в том числе и дети.





Как показали лабораторные исследования, в ресторане, где проходил поминальный обед, обнаружены кишечная палочка, сальмонеллез, стафилококк. В связи с чем руководство ТОО "Береке-Бурабай" и шеф-повар привлечены к административной ответственности.





"Все произошло из-за того, что был больной, или носитель. Сама по себе конина не зараженная, это вторичное загрязнение посредством не соблюдения режимных вопросов. Сейчас устанавливается источник заболевания", — сообщил начальник Бурабайского районного управления защиты прав потребителей Серали Жолдоспаев.





По словам собеседника, в больнице сейчас находятся 15 больных. Сейчас службы отрабатывают контактировавших с больными людей, чтобы не было новых случаев.





Между тем, в департаменте по защите прав потребителей просят население обращаться к ним по всем случаям отравлений. "К сожалению, население звонит к нам анонимно, по телефону, тогда как мы подобные обращения не рассматриваем", — пояснили в ведомстве.







