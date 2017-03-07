Названа причина отравления участников поминок в Бурабае
7 марта 2017, 11:59
Руководство и шеф-повар ресторана в Бурабае, где отравились люди, привлечены к адмответственности.
Причиной отравление людей в ресторане курорта Бурабай стало нарушение санитарных норм, сообщили в управлении по защите прав потребителей.
Как сообщалось ранее, после поминального обеда 26 февраля в ресторане поселка Бурабай в больницу с признаками отравления обратились 44 человека, жители Щучинска, Кокшетау, Астаны, в том числе и дети.
Как показали лабораторные исследования, в ресторане, где проходил поминальный обед, обнаружены кишечная палочка, сальмонеллез, стафилококк. В связи с чем руководство ТОО "Береке-Бурабай" и шеф-повар привлечены к административной ответственности.
"Все произошло из-за того, что был больной, или носитель. Сама по себе конина не зараженная, это вторичное загрязнение посредством не соблюдения режимных вопросов. Сейчас устанавливается источник заболевания", — сообщил начальник Бурабайского районного управления защиты прав потребителей Серали Жолдоспаев.
По словам собеседника, в больнице сейчас находятся 15 больных. Сейчас службы отрабатывают контактировавших с больными людей, чтобы не было новых случаев.
Между тем, в департаменте по защите прав потребителей просят население обращаться к ним по всем случаям отравлений. "К сожалению, население звонит к нам анонимно, по телефону, тогда как мы подобные обращения не рассматриваем", — пояснили в ведомстве.
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото: Sputnik / Анатолий Устиненко.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4847611-bb2b00167aa4fb50a6bc1330980e7b55
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...