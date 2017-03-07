Асет Исекешев поздравил женщин с 8 марта
7 марта 2017, 12:08
Он выразил искреннюю признательность за огромный вклад, который вносят женщины в социально-экономическое и культурное развитие города.
Аким Астаны Асет Исекешев поздравил женщин с Международным женским днем – 8 Марта, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.
"Этот весенний день – замечательный повод вновь выразить вам свою любовь и благодарность, посвятить самые теплые и нежные слова. Ведь именно вы, красивые и добрые, талантливые и трудолюбивые, являетесь основой семейного очага и крепкой опорой для нас, мужчин. Благодаря поддержке Главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева в республике особое внимание уделяется гендерной политике, охране материнства, детства и становится все больше женщин, достигших значительных успехов в обществе", - поздравил аким.
Он выразил искреннюю признательность за огромный вклад, который вносят женщины в социально-экономическое и культурное развитие города, за их жизненную мудрость, самоотверженность, трудолюбие, терпение, красоту и нежность.
"В этот праздничный день позвольте пожелать вам счастья, благополучия, любви, понимания родных и близких, профессиональных успехов, исполнения всех самых заветных желаний и, конечно, радостного весеннего настроения и лучезарных улыбок!", - говорится в тексте поздравления.
Фото: bnews.kz.
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