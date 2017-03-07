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В Азербайджане заявили о 119 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки

7 марта 2017, 12:16

Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта.


Минобороны Азербайджана заявило во вторник о 119 нарушениях режима прекращения огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе за минувшие сутки, передает РИА Новости.

"Министерство обороны заявляет, что формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 119 раз", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.



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