В Бишкеке проходит заседание Евразийского межправительственного совета
7 марта 2017, 12:40
Заседания проходит в узком составе без прессы.
В Бишкеке началось заседание Евразийского межправительственного совета, на котором собрались премьер-министры стран-членов ЕАЭС, пишет Knews.
Накануне вечером премьеры-министры четырех стран – Армении, Беларуси, России, Казахстана прилетели в Кыргызстан.
В повестке дня межправсовета 14 вопросов. В частности будут обсуждаться состояние взаимной торговли между государствами-членами в 2015-2016 годах, расскажут о сферах экономики, обладающих интеграционным потенциалом в ЕАЭС, и мерах, направленных на его использование и другие вопросы.
Напомним, в 2017 году в Евразийском межправительственном совете председательствует Кыргызстан.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4847615-f11ab6045e99626731595bce2e141b0e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...