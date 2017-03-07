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В Бишкеке проходит заседание Евразийского межправительственного совета

7 марта 2017, 12:40

Заседания проходит в узком составе без прессы.


В Бишкеке началось заседание Евразийского межправительственного совета, на котором собрались премьер-министры стран-членов ЕАЭС, пишет Knews.

Накануне вечером премьеры-министры четырех стран – Армении, Беларуси, России, Казахстана прилетели в Кыргызстан.

В повестке дня межправсовета 14 вопросов. В частности будут обсуждаться состояние взаимной торговли между государствами-членами в 2015-2016 годах, расскажут о сферах экономики, обладающих интеграционным потенциалом в ЕАЭС, и мерах, направленных на его использование и другие вопросы.

Напомним, в 2017 году в Евразийском межправительственном совете председательствует Кыргызстан.

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