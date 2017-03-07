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Жителей Астаны призывают не бояться электросирен и отключения телерадиоканалов

7 марта 2017, 12:47

Департамент по чрезвычайным ситуациям города призывает жителей и гостей города не поддаваться панике.


9 марта года в 9.00 часов столичным ДЧС будет проведена проверка системы оповещения города с запуском электросирен и перехватом телерадиоканалов на две минуты. Эта проверка является плановой и будет проводиться ежемесячно. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Астаны, передает Zakon.kz.

Для привлечения внимания населения при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций включаются электросирены или другие сигнальных средства, что обозначает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!".

Услышав этот сигнал, необходимо немедленно включить доступные средства приема (телевизор, радио) для получения информации и инструкций о действиях в сложившейся обстановке

Департамент по ЧС г. Астаны просит жителей сохранять спокойствие, не поддаваться панике и слухам.

Фото: kazpravda.kz.

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