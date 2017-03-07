СМИ: ВС Ирака освободили здание национального музея и центробанка в Мосуле
7 марта 2017, 12:55
Под контроль властей также полностью возвращены два из пяти мостов, которые соединяют западный и восточный берег города.
Формирования правительственных сил Ирака продвигаются вглубь центральных кварталов Западного Мосула, удерживаемого террористами. Как сообщил новостной портал Shafaq News, военные освободили здание национального музея, центробанка, администрации города и провинции Найнава, передает ТАСС.
Под контроль властей полностью возвращены два из пяти мостов, соединяющих западный и восточный берег Мосула.
Кампания по освобождению этого второго по величине города страны и иракской "столицы" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) началась 17 октября прошлого года. К концу января власти вернули под свой контроль Восточный Мосул, а 19 февраля премьер-министр Хейдар аль-Абади дал старт наступлению на Западный Мосул.
По данным ООН, в этой пока еще контролируемой бандформированиями части города проживают свыше 700 тысяч человек. С начала операции по выдворению боевиков свои дома были вынуждены покинуть почти 200 тысяч жителей восточных и западных кварталов Мосула.
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