Озвучена возможная причина падежа жеребят в Костанайской области
7 марта 2017, 12:58
На данный момент ситуация стабильная, она нормализовалась.
Одну из причин гибели жеребят в Костанайской области озвучил заместитель руководителя управления ветеринарии акимата Костанайской области Марат Кузенбаев, пишет "Алау".
По его словам, на место выезжал руководитель управления. На данный момент ситуация стабильная, она нормализовалась.
"Самопроизвольных выкидышей у лошадей больше не было. Речь не идет о массовой гибели. Эти все факты происходили по одному, по два, начиная с декабря 2016 года. Одна из причин — погодные условия. В Амангельдинском районе в этот раз была суровая осень, быстро замерзли водоёмы. Плюс ко всему из-за этого у животных снизился иммунитет", - сообщил Марат Кузенбаев.
Исследования всё же проводят в лаборатории. Результаты возможно будут известны к концу недели.
Напомним, жители Амангельдинского района сообщили, что у них гибнут только что родившиеся жеребята.
Фото: Alau.kz.
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