Озвучена возможная причина падежа жеребят в Костанайской области

Одну из причин гибели жеребят в Костанайской области озвучил заместитель руководителя управления ветеринарии акимата Костанайской области Марат Кузенбаев, пишет " пишет " Алау ".





По его словам, на место выезжал руководитель управления. На данный момент ситуация стабильная, она нормализовалась.





"Самопроизвольных выкидышей у лошадей больше не было. Речь не идет о массовой гибели. Эти все факты происходили по одному, по два, начиная с декабря 2016 года. Одна из причин — погодные условия. В Амангельдинском районе в этот раз была суровая осень, быстро замерзли водоёмы. Плюс ко всему из-за этого у животных снизился иммунитет", - сообщил Марат Кузенбаев.





Исследования всё же проводят в лаборатории. Результаты возможно будут известны к концу недели.





Напомним, жители Амангельдинского района сообщили, что у них гибнут только что родившиеся жеребята.



