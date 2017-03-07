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Новости за сегодня

Назначен исполнительный директор по развитию человеческого капитала Ассоциации KAZENERGY

 

Приказом Председателя Ассоциации KAZENERGY Кулибаева Т.А. исполнительным директором по развитию человеческого капитала назначена АХМУРЗИНА Ляззат Жексенбаевна.

В связи с переходом на другую работу КОЖАЛИЕВА Тогжан Бакытжанкызы освобождена от должности исполнительного директора Ассоциации KAZENERGY.

7 марта 2017, 12:48
Источник, интернет-ресурс: Ассоциация KAZENERGY

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