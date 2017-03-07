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Новости за сегодня

Назначен руководитель региональной инспекции АПК Кызылординской области

 

По согласованию с акимом области приказом Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Еркебулан Бекжанов назначен руководителем региональной инспекции по Кызылординской области Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Бекжанов Еркебулан Маратович родился в 1982 году. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая по специальности «географ-эколог» и университет «Болашак» по специальности «юрист».

За время работы занимал ответственные должности в сфере госслужбы и в частном секторе.

С июня 2013 года - руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области.

7 марта 2017, 13:03
Источник, интернет-ресурс: Кызылординского областного акимата

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