Назначен руководитель региональной инспекции АПК Кызылординской области
По согласованию с акимом области приказом Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Еркебулан Бекжанов назначен руководителем региональной инспекции по Кызылординской области Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
Бекжанов Еркебулан Маратович родился в 1982 году. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая по специальности «географ-эколог» и университет «Болашак» по специальности «юрист».
За время работы занимал ответственные должности в сфере госслужбы и в частном секторе.
С июня 2013 года - руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области.
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