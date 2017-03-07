Назначен руководитель региональной инспекции АПК Кызылординской области

По согласованию с акимом области приказом Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Еркебулан Бекжанов назначен руководителем региональной инспекции по Кызылординской области Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Бекжанов Еркебулан Маратович родился в 1982 году. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая по специальности «географ-эколог» и университет «Болашак» по специальности «юрист».

За время работы занимал ответственные должности в сфере госслужбы и в частном секторе.

С июня 2013 года - руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области.