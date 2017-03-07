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Новости за сегодня

Оформление справки о расчетах с физическим лицом и заявления работника о применении налоговых вычетов по установленным формам является обязательным с 1 января 2020 года

Приказом Министра финансов РК от 1 февраля 2017 года № 73 внесены изменения в приказ Министра финансов Республики от 10 августа 2016 года № 439, согласно которым перенесена дата введения в действие формы справки о расчетах с физическим лицом и формы заявления работника о применении налоговых вычетов с 1 января 2017 года на с 1 января 2020 года.

Кроме того, форма справки о расчетах с физическим лицом изложена в новой редакции.

Данный приказ действует со дня его первого официального опубликования - 6 марта 2017 года.

Утвержденные форма справки о расчетах с физическим лицом и форма заявления работника о применении налоговых вычетов могут использоваться субъектами досрочно до введения их в действие, однако, не являются обязательными.


7 марта 2017, 12:33
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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