Самолет "Эйр Астаны" сел в аэропорту Алматы с выключенным двигателем
7 марта 2017, 13:11
Самолет "Эйр Астаны" с 80 людьми на борту приземлился в аэропорту Алматы с одним выключенным двигателем.
Сегодня, 7 марта, рейс КС672 Б752 Аir Astana летевший по маршруту Астана - Алматы объявил сигнал бедствия. Причина - отказ левого двигателя. Boeing757 P4MAS в 11.16 благополучно сел в Алматы. На борту было 72 пассажира 8 членов экипажа. Об этом на своей странице в Facebook написал экономический обозреватель Денис Кривошеев, передает Zakon.kz.
По его словам, это второе проишествие за последнюю неделю.
"Напомню, 5 марта рейс КС881 А320 авиакомпании Эйр Астана вылетел по маршруту Алматы - Уральск и в пути так же дал сигнал бедствия. Экипаж принял решение следовать в Актобе. В 12.40 борт с 76 пассажирами благополучно сел. Причина, отказ левого двигателя. ЧП произошло с самолетом A-320NEO с бортовым номером P4-KBH. Борт прибыл в ноябре 2016 года и компания стала его первым эксплуатантом. Именно на этом самолёте не более месяца назад был заменён один из двигателей. Официально: из-за одного из подшипников, который вышел из строя. При этом, инсайдеры утверждают, что он просто перегрелся.", - написал Кривошеев.
По его мнению необходимо провести тщательное расследование всех случаев отказа. Это уже систематическое происшествие и нужно понять, что лежит в основе сбоев.
Фото: Sputnik / Анатолий Устиненко.
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