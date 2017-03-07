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Пакистан возобновил работу КПП на границе с Афганистаном после терактов

7 марта 2017, 13:15

Пакистан закрыл КПП Торхам и Чаман в ночь на 17 февраля.


Пакистан во вторник возобновил на два дня работу двух основных пограничных переход на пакистано-афганской границе Торхам и Чаман, передает телеканал Geo TV со ссылкой на источники в пограничной службе, передает РИА Новости.

Пакистан закрыл КПП Торхам и Чаман в ночь на 17 февраля в ответ на серию терактов, потрясших Пакистан в середине февраля. Власти страны считают, что теракты были совершены по указанию террористов, укрывающихся на территории Афганистана. Закрытием погранпунктов и усилением патрулирования границы пакистанские власти надеются предотвратить проникновение боевиков в Пакистан с территории Афганистана.

По данным Geo TV, через оба погранперехода пропускают только путешественников, перемещающихся пешком, пересечение границы на автомобиле не разрешено. Также запрещены трансграничные торговые операции. Погранпукт в Чамане будет работать с 08.00 до 17.00 местного времени (06.00-15.00 мск). В целом оба КПП будут открыты до четверга.

О том, что погранпункты Торхам и Чаман возобновят работу, накануне сообщило министерство иностранных дел Пакистана. В МИД отметили, что это делается для того, чтобы дать возможность гражданам обеих стран, которые находятся на территории страны-соседа по действующей визе, могли вернуться на родину.

Помимо введения строгого пограничного режима на фоне терактов, власти Пакистана в феврале также сообщили, что в течение нескольких месяцев планируется начать строительство физических заграждений на отдельных участках границы с Афганистаном.

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