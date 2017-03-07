Пакистан возобновил работу КПП на границе с Афганистаном после терактов

Пакистан закрыл КПП Торхам и Чаман в ночь на 17 февраля в ответ на серию терактов, потрясших Пакистан в середине февраля. Власти страны считают, что теракты были совершены по указанию террористов, укрывающихся на территории Афганистана. Закрытием погранпунктов и усилением патрулирования границы пакистанские власти надеются предотвратить проникновение боевиков в Пакистан с территории Афганистана.





По данным Geo TV, через оба погранперехода пропускают только путешественников, перемещающихся пешком, пересечение границы на автомобиле не разрешено. Также запрещены трансграничные торговые операции. Погранпукт в Чамане будет работать с 08.00 до 17.00 местного времени (06.00-15.00 мск). В целом оба КПП будут открыты до четверга.