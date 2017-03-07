Д.Абаев рассказал о совместном фильме казахстанских и зарубежных режиссеров
7 марта 2017, 13:17
По его мнению, этот проект способен пробудить серьезный интерес в мире к истории, культуре и традициям кочевой цивилизации.
Сегодня общественности был представлен совместный проект Канады, США, Германии, Франции и Казахстана – документальный сериал "Equus", рассказывающий историю приручения лошади на просторах Великой степи. Об этом на своей странице в Facebook написал Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает Zakon.kz.
Возглавит проект известный режиссер, исследователь Найоби Томпсон.
"В фильме на базе масштабного археологического материала территория Казахстана будет представлена как колыбель наездничества и коневодства.
Также авторы планируют рассказать мировой аудитории – жителям более 50 стран мира – о той революционной роли, которую коневодство сыграло в переселении народов, торговле, военном деле", - написал Абаев.
По его мнению, этот проект способен пробудить серьезный интерес в мире к истории, культуре и традициям кочевой цивилизации.
Фото: Facebook.
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