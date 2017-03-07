США начали развертывание ПРО в Южной Корее
7 марта 2017, 13:39
Развертывание системы завершится за месяц или два, она начнет функционировать уже в апреле.
США начали развертывание первых элементов противоракетной обороны в Южной Корее. Об этом сообщает Reuters во вторник, 7 марта.
«Продолжающиеся провокационные действия Северной Кореи, включая вчерашний запуск нескольких ракет, лишь подтверждают правильность нашего прошлогоднего решения о развертывании THAAD в Южной Корее», — заявил глава Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирал Адмирал Гарри Харрис.
По информации агентства, развертывание системы завершится за месяц или два, она начнет функционировать уже в апреле.
КНДР запустила ракеты 6 марта в 07:36 по местному времени (01:36 мск) из провинции Пхёнан-Пукто. Предположительно, речь идет об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты KN-08 или KN-14. Запуск совпал с проведением в Южной Корее крупномасштабных корейско-американских военных учений.
В тот же день северокорейское агентство ЦТАК уточнило, что целью ракетных испытаний была отработка нанесения ударов по американским базам в Японии.
Система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного перехвата ракет среднего радиуса действия. Батарея THAAD будет состоять из противоракетного радара TPY-2 TM, шести пусковых установок, 48 ракет-перехватчиков, а также пульта управления и электрогенератора.
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