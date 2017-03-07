В Актау похитителя двух миллионов тенге разыскали в другой стране

Подозреваемого в краже более двух миллионов тенге из сейфа на рынке в Актау разыскали в России и отправили за решетку спустя пять лет после преступления . Об этом " . Об этом " Тумбе " сообщили в Актауском городском суде.





Судья Марет Ковраева сочла 48-летнего Владислава Алехно (имя и фамилия изменены) виновным в краже крупной суммы денег, принадлежащих владельцу одного из рынков Актау. Судья согласилась с доводами обвинения о том, что кражу в конце декабря 2011 года совершил именно Алехно.





Обвинение не располагало лишь признанием фигуранта, данные же, доказывающие его виновность, включая отсутствие алиби и оставление на месте преступления улик, имелись в полном объеме.





Следствием установлено, что Алехно в ночь с 25 на 26 декабря 2011 года, вступив в предварительный сговор с неустановленным лицом, через крышу проник в кабинет бухгалтерии рынка в 22 микрорайоне областного центра, откуда мастерски, словно заправский медвежатник, похитил из сейфа все находившиеся в нем деньги. Пострадавший позже укажет, что в ту ночь были украдены 2 380 000 тенге. Одна пачка, а это сто тысяч тенге, осталась на крыше. Похоже, злоумышленники, покидая место преступления, обронили деньги, не зная об этом.





Рассеянность Алехно, возможно, стоила ему свободы. Кроме пачки денег он обронил кепку, куртку, сумку, недопитую бутылку коньяка и мобильный телефон. Действовал он с напарником в глухую ночь с целью избежать свидетелей.





Охранники, обходя рынок, обнаружили пропажу и позвонили владельцу торговой точки. К моменту прибытия на место преступления, бизнесмен увидел, что там уже проводят необходимые мероприятия сотрудники полиции. Мужчине показали утерянный возле лаза телефон, который и вывел на след подозреваемого. Предприниматель начал набирать номера и один из них, как выяснилось, принадлежал матери подозреваемого, последняя в свое время работала в ТОО потерпевшего.





Трудился в этой фирме и сам фигурант, который поначалу находил с работодателем общий язык, но позже между мужчинами начали возникать разногласия по поводу оплаты труда и т.д. Это, считает подсудимый, была одной из причин, из-за которой предприниматель его оговорил.





На судебном процессе Алехно утверждал, что после увольнения в 2010 году он уехал жить в Россию, через год возвратился, чтобы навестить родственников и уладить вопросы с документами. По словам мужчины, в это время он утерял свой мобильный телефон, который полицейские нашли на крыше обворованной компании.





Свидетелями по данному уголовному делу проходили несколько человек, включая мать и сестру подсудимого. Последние давали показания, призванные обеспечить невиновность родственника. По словам матери, чувствуя тревогу за сына, она в тот год отправила его в Россию и спустя почти пять лет узнала, что тот находится в розыске.





Сестра подсудимого также свидетельствовала, что у брата было алиби, якобы в ночь на 26 декабря указанного года тот находился в ее доме, отмечая праздник. Однако, на судебном процессе это алиби рассыпала другой свидетель. По словам женщины, праздник в квартире сестры Алехно действительно был, только в ночь на 25 декабря.





- Вина подсудимого в совершении кражи нашла свое полное подтверждение как показаниями потерпевшего, которые с начала следствия были полными, последовательными и стабильными, так и показаниями ряда свидетелей и другими материалами дела, включая исходящие и входящие звонки с мобильного телефона подсудимого. То есть, вина Алехно нашла свое полное подтверждение, - отметила судья Марет Ковраева.





Владислав Алехно был признан виновным в совершении кражи (статья 188 ч. 3 УК РК) и приговорен к четырем годам лишения свободы с конфискацией лично принадлежащего имущества. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.





Кроме того, Алехно обязали возместить потерпевшему ущерб в 2280000 тенге.





Гульнара Аргын.



