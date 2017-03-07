Фийон стал официальным кандидатом в президенты Франции

Политический комитет оппозиционной партии Франции "Республиканцы" в понедельник вечером единогласно поддержал кандидатуру победителя партийных праймериз, экс-премьера Франсуа Фийона на президентских выборах, сообщает РИА Новости





"Франсуа Фийон подтвердил политическому комитету намерение баллотироваться. Политический комитет после широкого обмена мнениями единогласно подтвердил его поддержку и обязуется работать на объединение политической семьи правых и центра вокруг Франсуа Фийона и проекта, который он предлагает для возрождения страны", - объявил председатель Сената (верхняя палата) Жерар Ларше.





Напомним, ранее один из лидеров правой французской оппозиции из партии "Республиканцы" Кристиан Эстрози предложил представить Алена Жюппе кандидатом в президенты Франции в качестве альтернативы. Сам Фийон отметил, что не видит причин снимать свою кандидатуру.