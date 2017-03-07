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Фийон стал официальным кандидатом в президенты Франции

7 марта 2017, 14:04

Республиканцы утвердили кандидатуру политика.


Политический комитет оппозиционной партии Франции "Республиканцы" в понедельник вечером единогласно поддержал кандидатуру победителя партийных праймериз, экс-премьера Франсуа Фийона на президентских выборах, сообщает РИА Новости.

"Франсуа Фийон подтвердил политическому комитету намерение баллотироваться. Политический комитет после широкого обмена мнениями единогласно подтвердил его поддержку и обязуется работать на объединение политической семьи правых и центра вокруг Франсуа Фийона и проекта, который он предлагает для возрождения страны", - объявил председатель Сената (верхняя палата) Жерар Ларше.

Напомним, ранее один из лидеров правой французской оппозиции из партии "Республиканцы" Кристиан Эстрози предложил представить Алена Жюппе кандидатом в президенты Франции в качестве альтернативы. Сам Фийон отметил, что не видит причин снимать свою кандидатуру.

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