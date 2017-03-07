Mercedes раскрыл дизайн конкурента Panamera

Пока это лишь концепт-кар, который так и называется – Mercedes-AMG GT Concept, однако серийную версию не придется ждать долго – у европейских дилеров она появится в 2018 году.

Mecedes-Benz опубликовал первое изображение своего нового четырехдверного спорткара. Уже через несколько дней машину полностью рассекретят на международном автосалоне в Женеве.





Пока это лишь концепт-кар, который так и называется – Mercedes-AMG GT Concept, однако серийную версию не придется ждать долго – у европейских дилеров она появится в 2018 году. Под каким именем автомобиль поступит на рынок – пока неизвестно: по неофициальной информации его назовут Mercedes-AMG GT4, но проблема в том, что этот индекс уже закреплен за будущим гоночным купе соответствующей категории.





В отличие от купе и родстеров Mercedes-AMG GT, построенных на уникальной архитектуре, четырехдверка получит ту же платформу MRA, что уже используется в современных C-, E- и S-Class. При этом новую модель оснастят знакомой 4,0-литровой турбовосьмеркой, общей для AMG GT и AMG 63. Выйдя на рынок, товарный вариант Mercedes-AMG GT Concept составит конкуренцию большим хетчбэкам вроде Porsche Panamera, BMW 6-Series Gran Coupe и Audi RS 7.



