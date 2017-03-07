Государство без коррупции

«Среди казахстанцев не должно быть равнодушных к вопросу коррупции. Самое главное, чтобы общественность была нетерпима к случаям проявления коррупции, люди могли сообщать о них, и по всем этим сигналам принимались действенные меры», - Нурсултан Назарбаев.

Коррупция - это непредусмотренное законом принятие лично или через посредников имущественных благ и преимуществ лицами, выполняющими государственные функции, а также лицами, приравненными к ним, а равно подкуп данных лиц путем противоправного предоставления благ и преимуществ.

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция РК, Уголовный Кодекс РК, Кодекс РК об административных правонарушениях, Закон о борьбе с коррупцией. Таким образом, за коррупционные правонарушения предусмотрены 3 вида ответственности, это: уголовная, административная и дисциплинарная.

Первый вид ответственности предусмотрен Уголовным Кодексом РК, где в статье 2, пункта 29 содержатся разъяснения по статьям, отнесенным к коррупционным преступлениям. Всего - 21 состав. Второй вид ответственности - административная, предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях, а именно в главе 34 указаны административные коррупционные правонарушения. Третий вид ответственности - совершение коррупционного правонарушения, наказуемого в дисциплинарном порядке.

Сегодня разрабатываются новые законодательные акты, по борьбе с коррупцией. Так, утверждена Антикоррупционная стратегия РК на 2015-2025 гг. Данная стратегия отражается в Плане нации - 100 шагах по реализации пяти институциональных реформ. Отдельным пунктом является усиление борьбы с коррупцией, разработка нового законодательства.

В целях реализации поручений отраженных в Плане нации «100 конкретных шагов», в части усиления борьбы с коррупцией, в том числе с разработкой нового законодательства, Парламентом страны был принят Закон «О противодействии коррупции».

Недопущение коррупции считается безусловным приоритетом для успешного развития государства в современных конкурентных условиях. Это обусловлено тем, что любые проявления коррупции наносят колоссальный урон интересам общества и становятся фактором, сдерживающим экономический рост любой страны.

Перед законом все равны, это доказывает тот факт, что за последние годы были осуждены за коррупционные преступления лица, занимающие высокопоставленные чины.

В целом на сегодня в Казахстане проработаны законодательные меры, направленные на профилактику и пресечение коррупции.

Казахстан в вопросах противодействия коррупции целенаправленно ориентируется на международный опыт, сочетая при этом различные меры и модели. Одним из таких мер является оценка потенциала государственного служащего. После принятия нового закона о госслужбе, и на основании Указа Президента РК от 30.12.2016 года за №404 среди государственных служащих корпуса «Б» в 2017 году запланировано проведение комплексной аттестации действующих государственных служащих, для выявления соответствия уровня профессиональной компетентности и личностных качеств действующих сотрудников новым требованиям, что поможет объективно оценить и рационально использовать кадровый потенциал государственного аппарата в условиях реформы.

Данные процедуры носят открытый характер. Это хороший шанс для всех, кто уверен в своих силах и стремится к карьерному росту, поскольку одной из основных целей предстоящей аттестации является поиск наиболее способных специалистов, обладающих высоким личностным потенциалом.

Комплексная аттестация - это важный шаг к утверждению принципа справедливости в сфере государственной службы.

Заведующая канцелярией

специализированного межрайонного суда

по уголовным делам Актюбинской области

Акмолдина Г.И.