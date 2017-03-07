Преступления против детей

Ребенок (дети)- это лица не достигшее восемнадцатилетнего возраста (совершеннолетия).

Статья 27 Конституции РК предусматривает, что брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Забота о детях и их воспитание являются естественным правом и обязанностью родителей. Совершеннолетние трудоспособные дети обязаны заботиться о нетрудоспособных родителях. Эти принципиальные конституционные положения легли в основу уголовно-правовой охраны интересов семьи и несовершеннолетних.

Глава 2 Уголовного кодекса РК предусматривает наказания за такие преступления против семьи и несовершеннолетних как, вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовных правонарушений, вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией, торговля несовершеннолетними, подмена ребенка, незаконная деятельность по усыновлению (удочерению), разглашение тайны усыновления (удочерения), неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги), неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, злоупотребление правами опекуна или попечителя, незаконный вывоз несовершеннолетнего лица за пределы Республики Казахстан, вовлечение несовершеннолетних в изготовление продукции эротического содержания, наказания по ним предусмотренны в зависимости от тяжести преступления в виде штрафа, исправительных работ, ограничения свободы, лишение свободы, и конфискацию имущества если преступления имели корыстный характер.

В отношении детей совершаются и более тяжкие преступления, такие как изнасилование, развращение малолетних, половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, насильственные действия сексуального характера, где наказание предусматривает реальный срок лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью связанное с воспитанием детей.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам по Актюбинской области, как бы это печально не звучало, но анализ поступающих дел показывают, что от насильственных действий взрослых страдают маленькие дети, возраст которых от 2-х лет и старше. Действия лиц совершивших такие преступления не укладываются, в какие либо моральные устои, а ведь эти же лица признаются вменяемыми. Зачастую насильниками являются близкие родственники или же лица, проживающие по соседству. При совершении преступления они заранее выжидают момента, когда потерпевшие остаются одни, невзирая на малолетний возраст потерпевших и на их сопротивление, доводят свои преступные действия до конца. Были случаи, когда преступные действия совершались отчимом или же родным отцом на протяжении длительного времени, и даже повлекли за собой такие последствия как беременность несовершеннолетней.

После совершения таких преступлений только приходиться надеется на то, что дети забудут ужасные события, произошедшие с ними, в силу их малолетнего возраста.

В 2016 году судом рассмотрено уголовное дело в отношении подростка, который сам еще является несовершеннолетним, при этом совершил действия сексуального характера в отношении малолетней двоюродной сестры, возраст которой 5 лет. Осужденный признан вменяемым, а совершил он эти действия после просмотра фильма с эротическим содержанием. Судом и с участием присяжных заседателей малолетний преступник был осужден по части 4 статьи 121 УК РК сроком на 5 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью связанное с воспитанием детей.

Не смотря на то, что статистика не утешительная, хочется, надеется на лучшее будущее - когда у детей будет беззаботное детство и дети будут расти в мире, где нет таким ужасным преступлениям, где родители смогут спокойно отпускать детей играть во двор, или же оставлять своих детей родным и близким людям, без каких либо плохих мыслей «а вдруг...».

Заведующая канцелярией

специализированного межрайонного

уголовного суда по Актюбинской области Акмолдина Г.И.