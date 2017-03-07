Bugatti Chiron оказался гораздо популярнее «Вейрона»

Всего за год, прошедший с момента премьеры Bugatti Chiron на Женевском автосалоне, французская компания продала уже половину запланированного тиража нового суперкара – 250 экземпляров. Как отметил автопроизводитель на своей странице в Facebook, клиенты при этом даже не имели возможности протестировать машину. Это действительно большой успех. Для понимания, на реализацию 450 экземпляров Veyron – 300 купе и 150 родстеров – Bugatti потратила около 10 лет.





На прошлой неделе Bugatti показала первые три экземпляра Chiron, построенные для покупателей, а теперь опубликовала фотографии еще одного. Новый автомобиль выполнен в синем цвете Bleu Royal. Его публичный дебют также состоится на автосалоне в Женеве, который откроется для СМИ уже завтра, 7 марта, а обычную публику начнет принимать двумя днями позже.





В 2017 году Bugatti соберет только 70 «Широнов», поэтому те, кто только собирается сделать заказ, получат свой суперкар года через три. В числе первых 250 покупателей оказался как минимум один россиянин – ему 1500-сильное купе обойдется в 220 миллионов рублей, хотя в Европе Chiron стоит от 2,4 миллиона евро, а в США – от 2,53 миллиона долларов.



