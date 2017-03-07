Мужчина отравился свинцом в ВКО
7 марта 2017, 14:27
В данный момент мужчина находится в реанимации, его состояние оценивается, как тяжелое.
6 марта в городскую больницу был госпитализирован житель Риддера с диагнозом «Острая свинцовая интоксикация», сообщает YK-news.kz.
По официальной версии, в течение трех дней мужчина, работающий на одном из предприятий города, наплавлял подшипники баббитом — сплавом, содержащим свинец. Предполагается, что взаимодействие с вредным металлом привело к отравлению, поскольку после трех дней работы у гражданина началась аллергическая реакция. Через пару дней она развилась в отек конечности, а в данный момент мужчина находится в реанимации.
По оперативным данным, его состояние оценивается, как тяжелое.
Наталья Потапова.
Фото: colta.ru.
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