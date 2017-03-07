Мужчина отравился свинцом в ВКО

В данный момент мужчина находится в реанимации, его состояние оценивается, как тяжелое.

6 марта в городскую больницу был госпитализирован житель Риддера с диагнозом «Острая свинцовая интоксикация», сообщает сообщает YK-news.kz





По официальной версии, в течение трех дней мужчина, работающий на одном из предприятий города, наплавлял подшипники баббитом — сплавом, содержащим свинец. Предполагается, что взаимодействие с вредным металлом привело к отравлению, поскольку после трех дней работы у гражданина началась аллергическая реакция. Через пару дней она развилась в отек конечности, а в данный момент мужчина находится в реанимации.





По оперативным данным, его состояние оценивается, как тяжелое.





Наталья Потапова.



