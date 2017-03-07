В Бишкеке подписали распоряжение о соглашении по созданию ЗСТ ЕАЭС-Иран

Участники межправсовета также подписали распоряжение о состоянии взаимной торговли между государствами-участниками в 2015-2016 годах, распоряжение "О сферах экономики, обладающих интеграционным потенциалом в ЕАЭС и мерах, направленных на его использование".





Участники мероприятия подписали поручение по вопросу подготовки основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года. Подписано распоряжение о совместных прогнозах развития агропромышленного комплекса, спроса и предложения государств-участников по основным видам сельхозпродукции и продовольствия на 2016-2017 годы, распоряжение об организации в ЕАЭС производства аналогов выпускаемых в третьих странах комплектующих для машин и оборудования для сельского хозяйства и о развитии экспорта на рынке третьих стран сельскохозяйственного оборудования, производимого в ЕАЭС.