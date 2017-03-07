В Бишкеке подписали распоряжение о соглашении по созданию ЗСТ ЕАЭС-Иран
7 марта 2017, 14:29
Участники мероприятия подписали поручение по вопросу подготовки основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года.
Участники Евразийского межправсовета подписали распоряжение об организации работы по подготовке временного соглашения по созданию Зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, передает РИА Новости.
Участники межправсовета также подписали распоряжение о состоянии взаимной торговли между государствами-участниками в 2015-2016 годах, распоряжение "О сферах экономики, обладающих интеграционным потенциалом в ЕАЭС и мерах, направленных на его использование".
Участники мероприятия подписали поручение по вопросу подготовки основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года. Подписано распоряжение о совместных прогнозах развития агропромышленного комплекса, спроса и предложения государств-участников по основным видам сельхозпродукции и продовольствия на 2016-2017 годы, распоряжение об организации в ЕАЭС производства аналогов выпускаемых в третьих странах комплектующих для машин и оборудования для сельского хозяйства и о развитии экспорта на рынке третьих стран сельскохозяйственного оборудования, производимого в ЕАЭС.
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