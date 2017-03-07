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Новости за сегодня

Казахстанским авиакомпаниям предоставлено право выполнения полетов с использованием Транссибирских маршрутов

 

На основе сложившегося двустороннего партнерского сотрудничества, Казахстан и Россия установили договоренность по вопросу пролета над территорией воздушного пространства Российской Федерации. По итогам ряда переговоров, казахстанским авиакомпаниям предоставлено право выполнения полетов с использованием системы Транссибирских маршрутов, которое позволяет беспрепятственно открыть новые направления в Улан-Батор и Токио. Данный вопрос обсуждался на протяжении долгого времени.

Кроме того, казахстанские перевозчики получили право выполнения ежедневных рейсов по маршрутам Астана-Байконур и Алматы-Байконур. Стороны закрепили договоренность путем обмена письмами.

7 марта 2017, 14:31
Источник, интернет-ресурс: Министерства по инвестициям и развитию РК

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