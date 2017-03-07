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Аir Astana расследует инцидент с экстренно севшим в Алматы самолетом

7 марта 2017, 14:36

В компании добавили, что экипаж следовал всем международным процедурам безопасности.


В авиакомпании Аir Astana прокомментировали экстренную посадку самолета, выполнявшего рейс КС672 Астана-Алматы, передает Казинформ.

«Самолет «Боинг - 757» авиакомпании Аir Astana, выполнявший 7 марта 2017 года рейс КС672 по маршруту Астана - Алматы, произвёл посадку в штатном режиме после выключения экипажем левого двигателя по техпричине», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В Аir Astana добавили, что экипаж следовал всем международным процедурам безопасности. В настоящий момент авиакомпания проводит расследование. На борту находилось 69 человек и 8 членов экипажа.

Ранее сообщалось, что самолет рейса КС672 авиакомпании Аir Astana, летевший по маршруту Астана-Алматы, совершил экстренную посадку в Алматы.

Напомним, это уже второе происшествие за последнюю неделю. 5 марта самолет, летевший по маршруту Алматы-Уральск, также дал сигнал бедствия. Экипаж принял решение произвести посадку в Актобе.

Динара Балымбетова.

Фото: inform.kz.

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