Аir Astana расследует инцидент с экстренно севшим в Алматы самолетом
7 марта 2017, 14:36
В компании добавили, что экипаж следовал всем международным процедурам безопасности.
В авиакомпании Аir Astana прокомментировали экстренную посадку самолета, выполнявшего рейс КС672 Астана-Алматы, передает Казинформ.
«Самолет «Боинг - 757» авиакомпании Аir Astana, выполнявший 7 марта 2017 года рейс КС672 по маршруту Астана - Алматы, произвёл посадку в штатном режиме после выключения экипажем левого двигателя по техпричине», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.
В Аir Astana добавили, что экипаж следовал всем международным процедурам безопасности. В настоящий момент авиакомпания проводит расследование. На борту находилось 69 человек и 8 членов экипажа.
Ранее сообщалось, что самолет рейса КС672 авиакомпании Аir Astana, летевший по маршруту Астана-Алматы, совершил экстренную посадку в Алматы.
Напомним, это уже второе происшествие за последнюю неделю. 5 марта самолет, летевший по маршруту Алматы-Уральск, также дал сигнал бедствия. Экипаж принял решение произвести посадку в Актобе.
Динара Балымбетова.
Фото: inform.kz.
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