9 марта в Алматы прозвучит сигнал "Внимание всем!"

ДЧС просит жителей и гостей города не поддаваться панике.

9 марта в 12:55 Департаментом по ЧС Алматы в рамках проведения Республиканского командно-штабного учения "Коктем -2017" планируется проверка технической готовности систем оповещения, периодичность которой была временно приостановлена, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.





Проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!" посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения.





В дальнейшем проверка будет проводиться ежемесячно в первый четверг в 12:55, в случае совпадения с праздничным днем проверка переносится на следующий за ним четверг.



