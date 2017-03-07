9 марта в Алматы прозвучит сигнал "Внимание всем!"
7 марта 2017, 14:49
ДЧС просит жителей и гостей города не поддаваться панике.
9 марта в 12:55 Департаментом по ЧС Алматы в рамках проведения Республиканского командно-штабного учения "Коктем -2017" планируется проверка технической готовности систем оповещения, периодичность которой была временно приостановлена, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.
Проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!" посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения.
В дальнейшем проверка будет проводиться ежемесячно в первый четверг в 12:55, в случае совпадения с праздничным днем проверка переносится на следующий за ним четверг.
Фото: total.kz.
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