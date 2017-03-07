Китай готовит ответ на размещение ПРО США в Южной Корее

Ранее агентство Ренхап сообщило, что США приступили к размещению THAAD в Южной Корее.

"Мы выступаем решительно против размещения американской системы ПРО THAAD в США. Мы примем необходимые меры для защиты своих интересов безопасности. За все возникшие последствия ответственность будут нести США и Китай", — заявил на брифинге Гэн Шуан.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР призвал стороны прекратить процесс размещения и "не идти ещё дальше по неправильному пути".





По данным агентства Ренхап, компоненты батарей THAAD доставлены во вторник на военную базу в Осане стратегическим военно-транспортным самолетом C-17. Среди них — две пусковые ракетные установки.





Министерство обороны Южной Кореи, как отмечает агентство, подтвердило, что размещение системы THAAD намечено в уезде Сонджу на месте бывшего поля для гольфа корпорации Lotte. Через 1-2 месяца работы по развертыванию этой новейшей системы ПРО будет завершено.