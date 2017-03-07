Китай готовит ответ на размещение ПРО США в Южной Корее
7 марта 2017, 14:51
Ранее СМИ сообщило, что США приступили к размещению THAAD в Южной Корее.
Китай выступает решительно против размещения противоракетной системы США THAAD в Южной Корее и примет необходимые меры для защиты своих интересов, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает РИА Новости.
Ранее агентство Ренхап сообщило, что США приступили к размещению THAAD в Южной Корее.
"Мы выступаем решительно против размещения американской системы ПРО THAAD в США. Мы примем необходимые меры для защиты своих интересов безопасности. За все возникшие последствия ответственность будут нести США и Китай", — заявил на брифинге Гэн Шуан.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР призвал стороны прекратить процесс размещения и "не идти ещё дальше по неправильному пути".
По данным агентства Ренхап, компоненты батарей THAAD доставлены во вторник на военную базу в Осане стратегическим военно-транспортным самолетом C-17. Среди них — две пусковые ракетные установки.
Министерство обороны Южной Кореи, как отмечает агентство, подтвердило, что размещение системы THAAD намечено в уезде Сонджу на месте бывшего поля для гольфа корпорации Lotte. Через 1-2 месяца работы по развертыванию этой новейшей системы ПРО будет завершено.
Ранее сообщалось, что размещение THAAD было намечено на июнь-июль этого года. Однако США и Южная Корея, видимо, ускорили этот процесс на фоне ракетных испытаний в КНДР. Договоренность о развертывании системы THAAD в Южной Корее была достигнута в июле 2016 года Вашингтоном и Сеулом под предлогом угроз со стороны северокорейских ракет. Как ранее сообщало агентство Рёнхап, батарея THAAD в Южной Корее будет иметь от четырех до девяти подвижных гусеничных установок, каждая из которых рассчитана на восемь ракет перехватчиков, хотя официальных данных пока опубликовано не было. Батарея также будет оснащена противоракетным радаром TPY-2 TM.
По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия противоракет THAAD не превышает 200 километров. Вместе с тем планы их размещения в Южной Корее вызвали протест России и Китая.
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