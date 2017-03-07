Peugeot-Citroen купила Opel у GM

Присоединив Opel Vauxhall, PSA Group, объединяющая марки Peugeot, Citroen и DS Automobiles, становится второй по величине автомобильной компанией в Европе с долей рынка в 17%.

Американский концерн General Motors продал немецкий автомобильный бренд Opel, его британского «двойника» Vauxhall и весь своей европейский бизнес французской группе PSA. Стороны официально объявили о заключении соглашения в понедельник, 6 марта. Opel/Vauxhall оценили в 1,3 миллиарда евро, а структуру, обслуживавшую финансовую деятельность GM в Европе (GM Financial’s European operations) – еще в 0,9 миллиарда евро.





Присоединив Opel Vauxhall, PSA Group, объединяющая марки Peugeot, Citroen и DS Automobiles, становится второй по величине автомобильной компанией в Европе с долей рынка в 17%. Под контроль французской группы переходят шесть сборочных предприятий, пять производств автокомпонентов, один инженерный центр в Рюссельхайме и около 40 тысяч сотрудников. При этом американцы оставили за собой инженерный центр в Турине. GM Financial’s European operations будет управляться новым совместным предприятием, 50-процентную долю в котором получил финансовый конгломерат BNP Paribas.





Сделку полностью закроют к концу года, когда будет получены все необходимые разрешения от контролирующих органов. При этом GM сам заплатит PSA 3 миллиарда евро для урегулирования пенсионных обязательств перед сотрудниками. Два концерна собираются и дальше реализовывать совместные проекты.





Opel приносил GM одни лишь убытки с 1999 года. При этом для PSA покупка немецкой марки означает существенную экономию на разработке и производстве за счет увеличения масштабов. Французы надеются, что эта «синергия» будет приносить 1,7 миллиарда евро в год к 2026 году.



