Переход в фазу роста

Михаил Максимов

Низкая инфляция является основополагающим условием для поступательного развития экономики любой страны. Именно поэтому Национальный Банк намерен последовательно проводить политику, направленную на снижение инфляции до уровня ниже 4% к 2020 году, сообщил в интервью директор департамента исследований и статистики Национального Банка Казахстана Виталий Тутушкин.

- Виталий Алексеевич, Правительство Казахстана скорректировало прогнозы макроэкономических показателей в уточненном бюджете на 2017-2019 годы в сторону их увеличения. Можно считать, что мы переходим от негативных сценариев к позитивным?

- При разработке денежно-кредитной политики и составлении прогнозов макроэкономических переменных Национальный Банк учитывает сценарии развития экономики при различных ценах на нефть. Действительно, в рамках прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы и республиканского бюджета на 2017-2019 годы сценарные варианты были повышены в сторону более высоких цен на нефть и составляют 45-50-55 долларов США за баррель, тогда как предыдущие прогнозы рассчитывались при сценариях 30-35-40 долларов США за баррель. Соответственно, по сравнению с предыдущими прогнозами ожидается не только более высокий рост экономики, но и изменение практически всех других макроэкономических показателей. Изменение сценарных вариантов объективно, используемые предпосылки должны отражать как текущее состояние, так и оценки на будущее. Нельзя утверждать, что оно избыточно позитивное, но и не настолько пессимистичное, чтобы опираться на первоначально разработанные сценарии в иных макроэкономических условиях. Национальный Банк также пересмотрел собственные прогнозы по ряду ключевых макроэкономических показателей, в основном в более благоприятную сторону. Между тем целевые ориентиры по инфляции остались прежними: 2017 год - 6-8%, 2018 год - 5-7%, 2019 год - 4-6% с дальнейшим ее замедлением до 4% к 2020 году.

- Какие факторы будут оказывать основное влияние на уровень инфляции в 2017 году? Возможно ли возникновение внешних шоков, в результате которых уровень инфляции может выйти за пределы прогнозного коридора в 6-8%?

- По итогам января 2017 года инфляция в Республике Казахстан составила 7,9% в годовом выражении, войдя в пределы целевого коридора, как прогнозировалось ранее Национальным Банком. В январе в структуре инфляции продолжилось снижение годовых темпов роста цен на продовольственные товары до 9%, непродовольственные товары - до 9,2%, платные услуги - до 5,3%. К числу основных факторов, которые будут определять динамику инфляции в текущем году, относятся восстановление и рост внутреннего потребления, бюджетная политика государства, динамика доходов и потребительская активность, а также инфляционные ожидания населения. По оценкам Национального Банка, при отсутствии значительных внешних и внутренних шоков и сохранении текущих условий на товарных и валютных рынках уровень годовой инфляции будет устойчиво находиться внутри целевого коридора 6-8% на протяжении всего 2017 года. На конец текущего года наши ожидания по инфляции складываются на уровне 6,5-7,0% при сценарии мировой цены на нефть в 50 долларов за баррель и 7,5-8,0% при сценарии мировой цены на нефть в 40 долларов за баррель. Существенным риском для выхода инфляции из целевого коридора является резкое снижение цен на нефть, однако значительное изменение ситуации в связи с решением о сокращении объемов добычи нефти странами, как входящими в ОПЕК, так и не являющимися его членами, не ожидается. В целом международные организации также прогнозируют, что цена на нефть в 2017 году будет не ниже уровня предыдущего года.

Низкая инфляция является базовым, основополагающим условием для поступательного развития экономики любой страны. Низкая инфляция не обесценивает активы в национальной валюте и позволяет быть более уверенными при принятии экономических решений, к примеру, при бизнес-планировании или при формировании сбережений. На самом деле снижение и, что не менее важно, стабилизация инфляции в условиях Казахстана является достаточно непростой задачей. При этом необходимо понимать, что принятие жестких мер по резкому ограничению инфляции в короткие сроки будет оказывать негативное влияние на экономику, приводя к негативным долгосрочным последствиям. Поэтому снижение инфляции должно происходить постепенно, ее замедление до 3-4% в год может быть обеспечено только совместными и скоординированными усилиями Национального Банка, Правительства и местных исполнительных органов.

- Какую долю инфляции Казахстан импортирует извне?

- В различных категориях товаров, входящих в структуру индекса потребительских цен, доля импорта различается. К примеру, на рынке продовольственных товаров значительный удельный вес занимают товары отечественного производства (мясная, молочная, хлебобулочная, мучная продукция). Рынок непродовольственных товаров обеспечивается преимущественно ввозом из других стран. Так, в 2015 году доля импорта в потреблении продовольственных товаров составила 21,6%, в потреблении непродовольственных товаров - 64,4%, по отдельным категориям товаров эта доля может доходить до 100%.

В большей степени цены на отечественные товары формировались под влиянием внутренних факторов, динамика цен на импортируемые товары - за счет колебаний обменного курса тенге. Вклад импортируемой инфляции в индекс потребительских цен незначителен - менее 0,5 процентного пункта - за счет снижения контрактных цен, замены дорогих потребительских и инвестиционных товаров на более дешевые товары-заменители, а также снижения спроса на непродовольственные товары.

- Расскажите об исследованиях инфляционных ожиданий населения, проводимых Нацбанком. О чем свидетельствуют результаты последних опросов?

- В Казахстане с января 2016 года проводится опрос населения, направленный на измерение инфляционных ожиданий. Результаты опросов анализируются, сводятся к количественному выражению и учитываются при разработке прогнозов макроэкономических показателей. Значимость оценки инфляционных ожиданий населения в рамках режима инфляционного таргетирования заключается в получении Национальным Банком картины восприятия населением инфляции для выстраивания правильной коммуникационной политики, построения более точных прогнозов и принятия верных решений по денежно-кредитной политике. Опросы населения проводятся ежемесячно, и получаемая картина может меняться от месяца к месяцу, но в целом население стало более точно оценивать складывающуюся ситуацию. Результаты последнего январского опроса населения показывают снижение уровня воспринимаемой населением годовой инфляции. Инфляционные ожидания населения также снижаются и в соответствии с полученной количественной оценкой зафиксированы на уровне ниже уровня фактической инфляции.

- Какова на текущий момент оценка Национальным Банком перспектив экономического роста страны на нынешний год?

- При разработке прогнозов по ВВП Национальный Банк использует как оперативные и отчетные официальные данные развития отраслей экономики, так и результаты проведения собственных опросов населения и субъектов бизнеса. Кроме того, в прогнозах используются ожидания по развитию внешнего сектора и принятые Правительством дополнительные антикризисные меры по стимулированию экономики. В совокупности влияния этих факторов, по оценкам Национального Банка, рост ВВП Казахстана в 2017 году составит 1,5-2% при мировой цене на нефть 40 долларов США за баррель и 2-2,2% при цене на нефть 50 долларов за баррель.

Положительный вклад в динамику ВВП внесет рост реального экспорта, что связано со стабилизацией цен на энергоресурсы на новом, более высоком уровне, восстановлением внешнего спроса и ростом объемов добычи нефти, в том числе на месторождении Кашаган. Ожидается умеренное восстановление внутреннего потребления ввиду адаптации населения и предприятий к новым условиям, стабилизации и повышения предсказуемости ситуации на валютном рынке, снижения инфляции и инфляционных ожиданий, а также уровня долларизации. Продолжение реализации государственных программ будет способствовать росту инвестиций и развитию ненефтяных отраслей экономики, таких как сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, строительство. Прогнозы Национального Банка по росту экономики Казахстана могут уточняться, но при условии сохранения текущей макроэкономической ситуации и отсутствия шоков кардинальных изменений в прогнозах не ожидается.

- Миссия МВФ, посетившая Казахстан в нынешнем году, в своем заключительном заявлении по итогам визита отметила успехи Нацбанка в проведении денежно-кредитной политики, однако отметила, что перед регулятором остаются некоторые «вызовы». О каких вызовах, на ваш взгляд, идет речь?

- В целом эксперты МВФ дали положительную оценку проводимой Национальным Банком денежно-кредитной политике, отметив ее эффективность. Они также отметили, что важно продолжать следовать принципам инфляционного таргетирования и придерживаться основной цели по обеспечению стабильности цен. Вместе с тем они обозначили ряд вызовов, например, избыточную краткосрочную ликвидность в банковском секторе, продолжение работы по построению кривой доходности, следование режиму плавающего обменного курса, необходимость дальнейшего развития аналитического потенциала Национального Банка, продолжение активного информационного освещения предпринимаемых мер и ситуации на финансовом рынке. Данные задачи также рассматриваются как первоочередные в нашем документе «Основные направления денежно-кредитной политики на 2017 год», который был принят и опубликован в конце 2016 года. Еще одной важной задачей остается оздоровление банковского сектора. Сложная макроэкономическая ситуация последних лет не могла не отразиться на банковском секторе. В условиях сокращения фондирования и увеличения его стоимости, снижения потребительского спроса и дефицита рентабельных проектов банковский бизнес стал менее эффективным в процессе кредитования реального сектора экономики. Также имеются системные проблемы банковского сектора, без решения которых невозможно обеспечить полноценное кредитование экономики банками. В связи с этим необходима «перезагрузка» финансового сектора страны. Это направление определено Главой государства в Послании народу Казахстана, и мы уже начали соответствующую работу в направлении мер по оздоровлению банковского сектора, в том числе путем усиления соответствующего мандата Национального Банка, повышения ответственности аудиторов и оценщиков.

- Как известно, Нацбанк регулярно проводит опросы среди предприятий реального сектора экономики с целью оценки его «самочувствия». Чего ждет бизнес от 2017 года?

- С 2000 года Национальный Банк ежеквартально через территориальные филиалы проводит опрос руководителей предприятий для обследования делового климата в реальном секторе экономики страны. В январе 2017 года был проведен очередной опрос в целях оценки ситуации в реальном секторе экономики по результатам IV квартала 2016 года. В этом опросе приняло участие 2 836 предприятий, в том числе 1 504 крупных и средних предприятий. Результаты мониторинга свидетельствуют о переходе экономики к восстановительной фазе роста. В IV квартале 2016 года выросла деловая и инвестиционная активность предприятий. Это сопровождается увеличением доли предприятий, финансирующих инвестиции. Несмотря на то что большая часть предприятий традиционно использует на эти цели собственные средства, рост доли кредитов банков в финансировании инвестиций также отмечается. Среди значимых результатов исследования следует отметить ослабление негативного влияния, связанного со снижением спроса на готовую продукцию. Причиной данного ослабления послужила адаптация экономических агентов к новым экономическим условиям. Кроме того, улучшились показатели рентабельности предприятий реального сектора экономики за счет роста прибыльности в горнодобывающей промышленности. Доля высокорентабельных предприятий практически не изменилась, но выросла доля предприятий со средней рентабельностью продаж. Согласно данным опросов предприятий продолжается тенденция к снижению негативного влияния изменения обменного курса тенге к иностранным валютам на хозяйственную деятельность предприятий. Основной причиной улучшения ситуации является стабилизация ситуации на валютном рынке и постепенная адаптация субъектов реальной экономики к режиму свободно плавающего обменного курса тенге.

Также на основе конъюнктурных опросов предприятий реального сектора экономики с учетом ряда макроэкономических показателей Национальным Банком рассчитывается композитный опережающий индикатор (КОИ). Данный индекс является индикатором изменения бизнес-условий и представляет собой простой и полезный инструмент для анализа текущего состояния экономики, текущей фазы экономического бизнес-цикла и прогнозирования динамики экономического развития в краткосрочной перспективе. По результатам опросов предприятий по итогам IV квартала 2016 года КОИ составил 100,6 пункта, увеличившись по сравнению с предыдущим кварталом на 0,2 пункта. Значение в 100 пунктов соответствует долгосрочному тренду - долгосрочному равновесному уровню, превышение которого указывает на положительное отклонение от тренда, снижение - на отрицательное отклонение. То, что значение КОИ находится в области роста относительно долгосрочного тренда на протяжении трех кварталов подряд (со II по IV квартал 2016 года), указывает на переход экономического цикла в фазу роста и свидетельствует о восстановлении экономической активности и улучшении ситуации в экономике.

В целом в 2017 году ожидается улучшение деловой активности, постепенное восстановление внутреннего потребления ввиду адаптации населения и участников рынка к новым экономическим условиям. Положительный вклад в экономическое развитие окажет продолжение реализации государственных программ диверсификации и стимулирования экономики.