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Четырехдверный Mercedes-AMG GT стал гибридом

7 марта 2017, 15:28

Чистые электромобили Mercedes собирается продавать под брендом EQ,


Вслед за первым компьютерным эскизом Mercedes-AMG GT Concept немецкий автопроизводитель опубликовал тизерное видео, позволяющее рассмотреть отдельные элементы дизайна нового четырехдверного спорткара. Судя по ролику, большой концептуальный хетчбэк имеет много общих черт с товарными купе и родстером AMG GT, включая радиаторную решетку AMG Panamericana с вертикальными ребрами. При этом вместо зеркал заднего вида на машине установлены камеры, которых почти наверняка не будет в серии.

Одна из самых интересных деталей – логотип EQ Power+. Он указывает на то, что Mercedes-AMG GT Concept – подзаряжаемый гибрид. В конце прошлого месяца во время презентации «формульного» болида Mercedes-AMG W08 EQ Power+ немецкий автопроизводитель сообщил, что все его новые гибриды, начиная с рестайлингового S-Class, будут носить шильдик EQ Power, а модели спортивного подразделения AMG станут обозначаться EQ Power+.

Чистые электромобили Mercedes собирается продавать под брендом EQ, представленным прошлой осенью на примере концептуального кроссовера Generation EQ. К 2025 году Daimler собирается вывести на рынок 10 моделей на электрической тяге. Таким образом, Mercedes EQ станет своего рода ответом на BMW i, а Mercedes EQ Power будет соперничать с линейкой BMW iPerformance.

Про Mercedes-AMG GT Concept известно также, что его серийный вариант построят на заднеприводнй платформе MRA. То есть технически он будет ближе не к купе и родстеру AMG GT, имеющим собственную архитектуру, а например, к спортседану Mercedes-AMG E 63. При этом колесная база, размеры колеи и настройки подвески нового конкурента Porsche Panamera будут уникальными.


Текст: Александр Орехов
Фото: Mercedes-AMG

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