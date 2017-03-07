Следствие установило, кто изготовил взрывчатку для терактов в Париже

Следствие установило, что взрывчатку, использовавшуюся при терактах в Париже и Брюсселе, помогал изготовить гражданин Сирии — выходец из Алеппо, который прибыл в Европу под именем Ахмада Алкхалда, сообщила во вторник электронная газета Libre Belgique.

По ее данным, Алкхалд, в частности, помог изготовить жилеты с взрывчаткой Наджиму Лаашруи, подорвавшему себя с сообщником 22 марта 2016 года в аэропорту Брюсселя.





Сообщается, что Алкхалд сначала прибыл из Сирии в Македонию, а оттуда перебраться в ЕС ему помог главный подозреваемый в организации терактов в Париже 13 ноября 2015 года — Салах Абдеслам, который около пяти месяцев находится во французской тюрьме строгого режима. Частицы ДНК Алкхалда были обнаружены на жилетах с взрывчаткой, изготовленных для терактов в Париже.





По информации Libre Belgique, которая публикует фото Алкхалда, он объявлен в международный розыск. Установлено, что 16 ноября 2015 года Алкхалд вылетел из Вены в Стамбул. Его нынешнее местонахождение неизвестно.