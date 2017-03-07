Б.Сагинтаев принял участие в заседании Евразийского Межправительственного совета

Сегодня в Бишкеке Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев принял участие в очередном заседании Евразийского Межправительственного совета, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра.

В своем выступлении Премьер-Министр Казахстана подчеркнул важность консолидации общих усилий на укреплении взаимодействия, формировании новых эффективных инструментов для наращивания торговли между странами Евразийского экономического союза.

«Ключевым направлением в этой деятельности становятся вопросы устранения барьеров и ограничений. Эту работу необходимо осуществлять системно и поэтапно», - сказал Премьер-Министр РК Б.Сагинтаев.

Еще одним элементом укрепления взаимодействия в Союзе, по мнению Премьер-Министра РК, являются вопросы создания наилучших условий для производителей и бизнеса наших государств.

«Предприниматели ЕАЭС ожидают большого позитивного эффекта от интеграции, создания общих рынков. Поэтому очень важно добиться качественной, эффективной и необременительной для бизнеса регуляторной практики в тех сферах, где мы договорились осуществлять единое регулирование, так называемые «общие правила игры», - отметил Премьер-Министр РК Б.Сагинтаев.

В ходе заседания ЕМПС обсужден ряд актуальных вопросов, направленных на дальнейшее углубление интеграционных процессов в ЕАЭС. Особое внимание было уделено торгово-экономическому сотрудничеству и расширению взаимной торговли между государствами-членами ЕАЭС, развитию АПК и сельскохозяйственного машиностроения.

По итогам заседания подписан ряд совместных документов, касающихся вопросов взаимной торговли, сфер экономики, обладающих интеграционным потенциалом, результатов проведения торговых переговоров и другие.