Выступление Премьер-Министра РК Сагинтаева Б.А. на заседании Евразийского межправительственного совета в «расширенном» составе

(г. Бишкек, 7 марта 2017 года)

Уважаемые коллеги!

ЕвразЭС за более чем два года уже состоялся как эффективное интеграционное объединение. Но эти годы были непростыми для наших стран. Сказывается влияние внешних факторов, нестабильность глобальных финансовых и товарных рынков. В связи с чем, объем ВВП Союза снизился на 0,7%. Наш взаимный товарооборот снизился на 11%.

В такой период важно консолидировать общие усилия по укреплению взаимодействия, формированию новых эффективных инструментов для наращивания торговли между нашими странами.

Ключевым направлением в этой деятельности становятся вопросы устранения барьеров и ограничений. Эту работу необходимо осуществлять системно и поэтапно. Комиссией и экспертами государств уже проделана значительная работа в этом направлении. Согласован реестр из более чем 60-ти барьеров и ограничений. В дальнейшем будут разработаны Дорожные карты по их устранению. Это позволит значительно упростить доступ для наших предприятий на общие рынки, а также создаст дополнительные условия для их развития.

Еще одним элементом укрепления взаимодействия в Союзе являются вопросы создания наилучших условий для производителей и бизнеса наших государств. Об этом заявил Президент Кыргызстана Атамбаев в своем обращении к Главам наших стран.

Предприниматели ЕвразЭС ожидают большого позитивного эффекта от интеграции, создания общих рынков. Поэтому очень важно добиться качественной, эффективной и необременительной для бизнеса регуляторной практики в тех сферах, где мы договорились осуществлять единое регулирование, так называемые «общие правила игры».

В этой связи, бизнес наших стран ожидает скорейшего принятия Таможенного кодекса, который включает положения об упрощении таможенных процедур, электронном декларировании с переносом акцента на посттаможенный контроль. Мы надеемся, что уже в ближайшее время Кодекс будет подписан всеми странами и до конца этого года вступит в силу.

При этом, мы заинтересованы в совместном решении комплекса вопросов, возникающих в сфере таможенной очистки. Так, по оценкам таможенных служб отмечаются возможные риски недостаточного уровня таможенного администрирования при перетоках китайских товаров транзитом на территорию Кыргызской Республики. Об этом свидетельствует, в частности, рост транзитных перевозок из Китая автотранспортом в 2016 году в 9,5 раз.

Системный подход, на наш взгляд, должен быть и при рассмотрении инициатив по развитию цифровой повестки ЕвразЭС. Безусловно, наши системы должны иметь возможности для сопряжения друг с другом. Это позволит эффективно реализовать механизмы для исключения административных препятствий, создать задел для развития новой экономики. Вместе с тем, вопросы цифровой повестки нужно рассматривать тщательно. Не допускать возможности блокирования реализации национальных программ в этой сфере.

Запуск новых проектов, безусловно, должен сопровождаться эффективной работой по предоставлению благоприятных условий доступа на внешние рынки. В связи с чем, большое значение приобретает реализация международной повестки ЕвразЭС. Сейчас активизированы переговоры о заключении торгово-экономических соглашений с рядом государств. На различных уровнях готовности находятся вопросы сотрудничества с КНР, Индией, Ираном, Сербией, Израилем, Монголией, Сингапуром.

Несмотря на темпы проведения переговоров, запросы наших отраслей и предприятий должны быть удовлетворены. Это станет основой для реализации экспортного потенциала и привлечения инвестиций в экономики стран ЕвразЭС.

Мы считаем, что для успеха нашего интеграционного объединения важно динамичное и поступательное развитие каждой из наших стран. Поэтому мы подтверждаем намерения по поддержке Кыргызской Республики для адаптации к условиям ЕвразЭС. Мы в декабре подписали Соглашение и Протокола о выделении соответствующей помощи Кыргызской Республике.

Кроме того, мы также подписали Соглашение о досрочном предоставлении унифицированного железнодорожного тарифа при перевозках грузов транзитом через Казахстан. Оно вступило в силу в январе этого года. По оценкам экспертов, досрочное применение норм Соглашения позволит кыргызским грузоотправителям сэкономить порядка 60 млн. долларов.

С 1 января т.г. расширен перечень товаров, разрешенных к перемещению из Кыргызстана в Россию по территории Казахстана на 86 дополнительных групп товаров.

Кроме этого, с февраля этого года разрешены к ввозу на всю территорию Казахстана 46 групп товаров, подлежащих ветеринарному контролю, и расширен перечень разрешённых к ввозу на территорию 5 областей Казахстана товаров до 39 групп. Таким образом, перечень кыргызской продукции, разрешенной к ввозу в Казахстан расширен по 85 группам товаров, произведенных кыргызскими предприятиями из соответствующего реестра предприятий ЕвразЭС.

Мы также готовы в установленном порядке расширить перечень предприятий Кыргызстана, готовых поставлять свою продукцию в Казахстан.

Уверен, что выстраивание наших взаимоотношений на принципах взаимной поддержки, поиска компромиссов и выработки эффективных решений станет мощным стимулом для укрепления Союза, повышения его привлекательности в мировом сообществе.

Благодарю за внимание!