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Новости за сегодня

Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 314,94, RUBKZT_TOD = 5,4179, USDKZT_0_001 = +12,0000 %/+3,0000 % годовых, USDKZT_0_002 = +5,1487 % годовых

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

 

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 314,94 тенге за доллар США при объеме торгов 45 750 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в тенге и в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,4179 тенге за рубль при объеме торгов 23 000 тыс. рублей;

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по китайскому юаню с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 315,16 тенге за доллар (-1,10 тенге), суммарный объем торгов - 79 250 тыс. USD (+3 750 тыс. USD).

 

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил +12,0000 % годовых, предложение - +3,0000 % годовых;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +5,1487 % годовых при объеме торгов 1 081 400 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 26 банков.

7 марта 2017, 15:46
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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