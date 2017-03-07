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Президент предложил составить книгу о современных женщинах Казахстана

7 марта 2017, 15:53

Презентовать антологию о выдающихся казахстанках Нурсултан Назарбаев предложил через год 8 марта.


В ходе встречи в Акорде с представителями женской общественности страны «Көктем шуағы», приуроченной к Международному женскому дню 8 Марта Глава государства особо подчеркнул роль женщин в казахстанском обществе, передает корреспондент Zakon.kz.

«Управляют самолетами, плавают в военных кораблях, курируют инженерные проекты - это все реальные истории, которые происходят с нашими женщинами каждый день. Это примеры трудолюбия, добродетели казахстанцев», - сказал он, отметив, что казахстанки все чаще занимают посты в тех областях, в которых раньше трудились только мужчины.

«Я лично такое не приветствую, но вас разве остановишь», - пошутил Н. Назарбаев.

При этом Глава государства предложил составить антологию о выдающихся современных женщинах Казахстана, чтобы их пример вдохновлял молодежь.

«Может быть, мы составим антологию, которая расскажет о современных женщинах. Книгу такую и ее презентацию проведем на следующий год на вот такой встрече 8 марта. Нормально будет? Пусть знают и учатся на примерах», - предложил он.

Во встрече приняли участие государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, депутат Мажилиса Парламента, Уполномоченный по правам ребенка в РК Загипа Балиева, чемпионка Универсиады Алматы-2017 по лыжным гонкам Анна Шевченко, директор сельской средней школы из Северо-Казахстанской области Ирина Седова, президент клуба молодых предпринимателей «Жас Атамекен» Зарина Кокжанова, главный врач районной больницы из Павлодарской области Карлыгаш Разиева, многодетная мать, представленная к награждению «Алтын Алқа» Оксана Мукашева и другие.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: пресс-служба Акорды.

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