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В Усть-Каменогорске поздравляют женщин с 8 марта

7 марта 2017, 16:00

В этот праздничный день не забыли и о дорогих женщинах-ветеранах. Их поздравили на дому.


В преддверии 8 марта в Усть-Каменогорске поздравляли представительниц прекрасного пола, которые ежедневно трудятся на благо общества, растят детей и внуков, создают семейный уют и делятся своим теплом.

В ВКГТУ имени Д. Серикбаева состоялась заседание Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате Усть-Каменогорска.

«В «Стратегии «Казахстан-2050» Глава государства Нурсултан Назарбаев отметил, что следует активно вовлекать женщин в государственное и общественное управление, особенно на местном уровне. На практике обеспечить гендерное равноправие и равные возможности женщинам наряду с мужчинами», — отметила на встрече заместитель акима Усть-Каменогорска Ольга Булавкина.

Директор «Института счастливой семьи» Ольга Иванова отметила, что казахстанцы — это одна сплоченная счастливая семья, и женщины в нашем обществе создают ее основу. Участники встречи поделились планами в реализации задач по разным направлениям.

«Я считаю, что поистине весом вклад женской половины нашего казахстанского общества в становление и развитие республики», — сказала в ходе заседания первый заместитель председателя городского филиала партии «Нур Отан» Майраш Екибасова.

Еще один настоящий сюрприз преподнесли жительницам Усть-Каменогорска сотрудники Молодежного ресурсного центра и группы компаний «БИПЭК АВТО - АЗИЯ АВТО». Акция «Цветы — любимым!», так называется их весенний подарок. Молодые люди проехали в праздничном кортеже по улицам города и дарили всем жительницам розы.

«Очень много женщин мы сегодня поздравляем, посещаем все районы областного центра», — говорит директор молодежного ресурсного центра акимата Усть-Каменогорска Ринат Ахметжанов.

«Очень неожиданно, приятно, что мужчины заботятся, приятно, что молодежь города устраивает такие неожиданные акции», — улыбается жительница областного центра Ирина Савченко.

Также в этот праздничный день не забыли и о дорогих женщинах-ветеранах. Их поздравили на дому.

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