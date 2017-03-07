Toyota впервые показала собственный беспилотный автомобиль

Новая модель разработана исключительно силами TRI. Она построена на базе Lexus LS 600hL и использует электронную цифровую систему управления автомобилем drive-by-wire. Программное обеспечение машины разработано таким образом, чтобы постоянно и бесконечно прогрессировать.





В настоящее время развитие систем автономного управления происходит в двух направлениях: Chauffeur и Guardian («Шофер» и «Хранитель»).





Первое подразумевает разработку полностью самостоятельного автомобиля с уровнями автономности 4 и 5 (вмешательство водителя лишь в экстренных ситуациях или полное отсутствие ручного управления в машине). Второе – создание продвинутых электронных помощников, которые будут помогать водителю, давать подсказки и в случае опасности вмешиваться в процесс управления, например, задействуя систему автоматического экстренного торможения.





К слову, эту систему Toyota обещает устанавливать на все без исключения автомобили, продаваемые в США, уже к концу 2017 года.