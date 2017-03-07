Toyota впервые показала собственный беспилотный автомобиль
7 марта 2017, 16:00
Японская марка Toyota презентовала на мероприятии Prius Challenge в Калифорнии беспилотный автомобиль второго поколения.
Компания ведет разработку систем автономного управления для машин с 2005 года. Тогда за это отвечал технический центр в Анн-Арборе, штат Мичиган, а теперь исследования ведут специалисты Toyota Research Institute (TRI), открытого в 2015 году.
Новая модель разработана исключительно силами TRI. Она построена на базе Lexus LS 600hL и использует электронную цифровую систему управления автомобилем drive-by-wire. Программное обеспечение машины разработано таким образом, чтобы постоянно и бесконечно прогрессировать.
В настоящее время развитие систем автономного управления происходит в двух направлениях: Chauffeur и Guardian («Шофер» и «Хранитель»).
Первое подразумевает разработку полностью самостоятельного автомобиля с уровнями автономности 4 и 5 (вмешательство водителя лишь в экстренных ситуациях или полное отсутствие ручного управления в машине). Второе – создание продвинутых электронных помощников, которые будут помогать водителю, давать подсказки и в случае опасности вмешиваться в процесс управления, например, задействуя систему автоматического экстренного торможения.
К слову, эту систему Toyota обещает устанавливать на все без исключения автомобили, продаваемые в США, уже к концу 2017 года.
Via livecars
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