Данияр Елеусинов попрощался с казахстанцами

7 марта 2017, 16:21

Данияр Елеусинов перед отъездом за рубеж провел автограф-сессию и пообщался со своими болельщиками.


Олимпийский чемпион, боксер Данияр Елеусинов провел прощальную автограф-сессию с болельщиками перед отъездом за рубеж, сообщила пресс-служба Казахстанской федерации бокса.

Елеусинов заграницей намерен начать карьеру профессионального боксера.

"Я думаю, его ждёт большой успех, он очень талантливый, — считает болельщица Асель. — Он продолжит выступать под казахстанским флагом и, конечно, не забудет как его любят и ждут на родине!".

Елеусинов несколько лет был капитаном сборной Казахстана по боксу. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро он завоевал золотую медаль. После Олимпийский игр объявил о завершении карьеры в любительском боксе и переходе в профессиональный бокс.

Осенью 2016 года Елеусинов был номинирован на общественную премию "Алтын журек" ("Золотое сердце") за благотворительную деятельность.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: Казахстанская федерация бокса.

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