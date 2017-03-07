Данияр Елеусинов попрощался с казахстанцами

Данияр Елеусинов перед отъездом за рубеж провел автограф-сессию и пообщался со своими болельщиками.

Олимпийский чемпион, боксер Данияр Елеусинов провел прощальную автограф-сессию с болельщиками перед отъездом за рубеж, сообщила пресс-служба Казахстанской федерации бокса.





Елеусинов заграницей намерен начать карьеру профессионального боксера.





"Я думаю, его ждёт большой успех, он очень талантливый, — считает болельщица Асель. — Он продолжит выступать под казахстанским флагом и, конечно, не забудет как его любят и ждут на родине!".





Елеусинов несколько лет был капитаном сборной Казахстана по боксу. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро он завоевал золотую медаль. После Олимпийский игр объявил о завершении карьеры в любительском боксе и переходе в профессиональный бокс.





Осенью 2016 года Елеусинов был номинирован на общественную премию "Алтын журек" ("Золотое сердце") за благотворительную деятельность.







