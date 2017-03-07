WSJ сообщила об ужесточении политики США в отношении России

Избрание Трампа президентом США вызвало радость в России и тревогу Европе. Однако теперь эти настроения стали меняться.

Администрация президента США Дональда Трампа предприняла неожиданное ужесточение политики в отношении России, что вызывает одобрение у ряда союзников Вашингтона в Европе. Об этом сообщает The Wall Street Journal.





Как указывает издание, избрание Трампа президентом США вызвало радость в России и тревогу Европе. Однако теперь эти настроения стали меняться.



