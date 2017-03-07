WSJ сообщила об ужесточении политики США в отношении России
7 марта 2017, 16:24
Избрание Трампа президентом США вызвало радость в России и тревогу Европе. Однако теперь эти настроения стали меняться.
Администрация президента США Дональда Трампа предприняла неожиданное ужесточение политики в отношении России, что вызывает одобрение у ряда союзников Вашингтона в Европе. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Как указывает издание, избрание Трампа президентом США вызвало радость в России и тревогу Европе. Однако теперь эти настроения стали меняться.
«После вступления в должность он назначил ряд ключевых помощников, которые являются сторонниками жесткой линии в отношении Кремля; как казалось в начале, они придерживались иных, нежели президент, взглядов. Трамп и сам стал больше высказываться в поддержку НАТО, в частности во время обращения к Конгрессу США на прошлой неделе», — приводит выдержки из статьи ТАСС.
WSJ уточняет, что с жесткой критикой в отношении Москвы выступала и Фиона Хилл, которая должна стать советником Трампа по Европе и России в аппарате Белого дома.
По оценке издания, «переход администрации к неожиданно жесткому курсу в отношении России был встречен аплодисментами в Европе и вызвал тревогу в Москве».
Как отмечается в публикации, Вашингтон заверил европейских дипломатов, что не намерен отказываться от поддержки стран Восточной Европы, в частности Украины, и «признавать наличие более широкой сферы влияния Москвы».
Согласно данным опроса общественного мнения, проведенного телеканалом NBC News и газеты Wall Street Journal, почти половина граждан США — 38 процентов — считают отношение американского лидера к президенту России «слишком дружественным». Еще 29 процентов уверены, что это не так. Почти треть граждан Соединенных Штатов — 32 процента — вовсе отказались давать комментарии по этому вопросу.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4847656-a9eae0729cd926dfa15d597e83b68341
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...