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WSJ сообщила об ужесточении политики США в отношении России

7 марта 2017, 16:24

Избрание Трампа президентом США вызвало радость в России и тревогу Европе. Однако теперь эти настроения стали меняться.


Администрация президента США Дональда Трампа предприняла неожиданное ужесточение политики в отношении России, что вызывает одобрение у ряда союзников Вашингтона в Европе. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как указывает издание, избрание Трампа президентом США вызвало радость в России и тревогу Европе. Однако теперь эти настроения стали меняться.

«После вступления в должность он назначил ряд ключевых помощников, которые являются сторонниками жесткой линии в отношении Кремля; как казалось в начале, они придерживались иных, нежели президент, взглядов. Трамп и сам стал больше высказываться в поддержку НАТО, в частности во время обращения к Конгрессу США на прошлой неделе», — приводит выдержки из статьи ТАСС.

WSJ уточняет, что с жесткой критикой в отношении Москвы выступала и Фиона Хилл, которая должна стать советником Трампа по Европе и России в аппарате Белого дома.

По оценке издания, «переход администрации к неожиданно жесткому курсу в отношении России был встречен аплодисментами в Европе и вызвал тревогу в Москве».

Как отмечается в публикации, Вашингтон заверил европейских дипломатов, что не намерен отказываться от поддержки стран Восточной Европы, в частности Украины, и «признавать наличие более широкой сферы влияния Москвы».

Согласно данным опроса общественного мнения, проведенного телеканалом NBC News и газеты Wall Street Journal, почти половина граждан США — 38 процентов — считают отношение американского лидера к президенту России «слишком дружественным». Еще 29 процентов уверены, что это не так. Почти треть граждан Соединенных Штатов — 32 процента — вовсе отказались давать комментарии по этому вопросу.

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