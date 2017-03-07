Новый гиперкар Aston Martin назвали «Валькирия»
7 марта 2017, 16:28
Мощность Aston Martin Valkyrie составит около 900 л.с.
Новый гиперкар совместной разработки Aston Martin и Red Bull Advanced Technologies, ранее известный под кодовым обозначением AM-RB 001, официально получил товарное имя. Следуя давней традиции использования названий на V (Vantage, Virage, Vanquish, Vulcan), машину нарекли Valkyrie («Валькирия»). В пресс-релизе британский автопроизводитель отмечает, что хотя имя взято из древней мифологии, сам автомобиль является воплощением самых передовых технологий.
Публичный дебют прототипа AM-RB 001 состоялся прошлым летом, а в этом феврале «Астон Мартин» рассказал о технических партнерах, которые участвуют в создании серийной модели. Так, «Валькирия» получит 6,5-литровый V12 Cosworth, семиступенчатую трансмиссию Ricardo, «формульную» систему рекуперации энергии Rimac, карбоновый монокок Multimatic, светодиодную оптику Wipac, тормоза Alcon и Surface Transforms, электронику и системы безопасности Bosch.
Мощность Aston Martin Valkyrie составит около 900 л.с., а масса – около 900 кг. Всего будет построено не более 150 гражданских купе, считая прототипы, и только 25 трековых. Все они уже проданы по предварительным заказам, поставки клиентам начнутся в 2018 году.
Текст: Александр Орехов
Фото: Aston Martin
Via cartimes
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