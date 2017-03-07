В РК увеличилось количество женщин, занимающих важные посты
7 марта 2017, 16:30
«В аппарате Президента у меня большинство работают женщины», - заметил Глава государства.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев напомнил, что 12 лет назад я поставил задачу довести представительство женщин во власти до 30%, передает корреспондент Zakon.kz.
«Тогда это казалось невероятным. Госаппарат в основном состоял из мужчин, которые с женщинами советовались, но принимали решение сами», - сказал он в ходе встречи в Акорде с представителями женской общественности страны «Көктем шуағы», приуроченной к Международному женскому дню 8 Марта.
При этом Глава государства отметил, что по сравнению с прошлыми годами женщин на важных постах стало больше.
«Сегодня 27% депутатов Мажилиса - представительницы прекрасного пола, 22% во всех маслихатах регионов они избраны, то есть влияют на решения государственных вопросов, 55% корпуса «Б» госслужащих - это женщины, 40 женщин занимают важнейшие политические посты, в том числе в центральных госорганах и 73 - в резерве. В аппарате Президента у меня большинство работают женщины. Значительно выше экспертных прогнозов оказался рост в бизнесе - каждую вторую компанию у нас возглавляет женщина, каждый третий работник предпринимательского сектора - под женским началом. Для вас нет никаких преград и невозможных вещей», - подчеркнул Н. Назарбаев.
Ксения Давыдова, Астана.
Фото: dailynews.kz.
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