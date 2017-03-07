Назарбаев рассказал женщинам, как вырастить гениев
7 марта 2017, 16:49
«Вы и мы понимаем, что забота о доме, детях остается вашим главным предназначением», - сказал Президент.
Президент Казахстана рассказал притчу о вере матери в своего ребенка, которая сделала из него гения, сообщает Казинформ.
«Знаете, говоря о детях, вспоминается один рассказ. Однажды мальчик вернулся со школы с письмом от своего учителя к матери. Мать распечатала конверт, прочитала и заплакала. Мальчик стал успокаивать: «Мама, почему ты плачешь? Что там написали?». Мама говорит: «Написали, что ты гений, и эта школа не может обучать тебя далее. Ты должен учиться дома у родителей». Прошло очень много лет. Матери уже нет. Он, копаясь в старых бумагах нашел этот школьный конверт. И там было написано, что «ваш сын слаборазвитый и учиться в этой школе не может». Этот человек - Томас Эдисон, лампочками которого мы пользуемся до сих пор, великий изобретатель. Вот, что сделала оценка и вера матери с человеком», - рассказал Нурсултан Назарбаев на встрече с представительницами женской общественности страны «Көктем шуағы», приуроченной к Международному женскому дню 8 марта.
«Вы и мы понимаем, что забота о доме, детях остается вашим главным предназначением. В уста матерей заложен социальный код нашей нации. Именно женщины воспитывают в каждом любовь к труду, умеренность, бережливость. Воспитание в семье - все же самое главное. Недаром говорят, песни, которые мать поет у колыбели, сопровождают человека всю жизнь. Все помним эти песни, даже я», - добавил он.
Большую роль женщины, безусловно, играют в политической модернизации, подчеркнул Президент. «Недавно рассмотрели Конституцию, внесли кое-какие изменения. Это требование времени. Так надо было делать. Мы говорили, что постепенно будем демократизировать наше общество, улучшать его и приспосабливать к современным реалиям», - добавил Президент.
Дамир Байманов.
Фото: Sputnik Казахстан.
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