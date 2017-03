В США показали замену российским ракетным двигателям

Американский бизнесмен Джефф Безос выложил в Twitter несколько снимков двигателя BE-4, который возглавляемая им компания Blue Origin разрабатывает в качестве замены российским агрегатам РД-180.

По словам Безоса, уже завершена сборка первого образца BE-4. Он не сообщает, где будут проводиться испытания нового агрегата. Эксперты полагают, что это может произойти на полигоне на западе Техаса. Там же тестируется многоразовая система New Shepard.

BE-4 планируется устанавливать на ракету Vulcan – замену носителя Atlas V, куда устанавливаются российские РД-180. Именно Blue Origin компания ULA (United Launch Alliance), совместное предприятие ведущих американских аэрокосмических гигантов Lockheed Martin и Boeing, доверила производство новых агрегатов. Первый полет Vulcan должен произойти не ранее 2019 года. Также BE-4 компания Безоса планирует устанавливать на собственные тяжелые ракеты New Glenn.

Эти носители будут предназначены для полетов туристов, а также доставки грузов на поверхность Луны. В настоящее время Безос строит ракетный завод, где будут производиться системы New Shepard и носитель New Glenn. Первый полет тяжелой ракеты запланирован на 2020 год. В планы компании входит создание сверхтяжелого носителя New Glenn.





Компания Безоса, также являющегося основателем Amazon, считается основным конкурентом SpaceX, возглавляемой Илоном Маском, и считается крайне закрытой фирмой (в частности, для контактов с прессой).





Двигатели РД-180 производятся химкинским научно-производственным объединением Энергомаш. Соглашение между Москвой и Вашингтоном о поставках в США 101 двигателя РД-180, оцениваемое примерно в миллиард долларов, было заключено в 1997 году.