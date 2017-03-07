Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Lamborghini показал нового чемпиона Нюрбургринга

7 марта 2017, 16:55

Lamborghini Huracan Performante развивает 100 км/ч за 2,9 секунды и после этого может полностью остановиться уже через 31 метр.


Итальянский производитель суперкаров Lamborghini представил самую экстремальную версию своего купе Huracan. Публичная премьера модели, в названии которой появилась приставка Performante, состоится в Женеве.

Lamborghini Huracan Performante – дорожно-трековый автомобиль, отчасти вдохновленный гоночным Huracan Super Trofeo. Он оснащается знакомым 5,2-литровым атмосферником V10, но отдача агрегата увеличена до 640 л.с. и 600 Нм – на 30 л.с. и 40 Нм по сравнению с Huracan LP 610-4. В двигателе использованы титановые клапаны, модернизированный впуск и более легкий выпуск. Семиступенчатый преселектив LDF и полный привод также были оптимизированы. Новый обвес из фирменного углеволокна Forged Composite позволил снизить массу на 40 кг – до 1382 кг без жидкостей. Соотношение мощности и массы составило 1 л.с. на 2,16 кг, вес распределяется по осям в пропорции 43/57.

В числе других особенностей Huracan Performante – активная аэродинамическая система ALA (Aerodinamica Lamborghini Attiva) с управляемыми створками спереди и сзади, перенастроенные подвеска, рулевое управление и система выбора режимов движения ANIMA, эксклюзивные кованые 20-дюймовые диски Narvi и Loge, резина Pirelli P Zero Corsa и Pirelli Trofeo R, переработанный салон с отделкой из алькантары, новые возможности для персонализации.

Lamborghini Huracan Performante развивает 100 км/ч за 2,9 секунды и после этого может полностью остановиться уже через 31 метр. Вторую сотню купе набирает за 8,9 секунды, максимальная скорость превышает 325 км/ч. 5 октября прошлого года новинка проехала Северную петлю Нюрбургринга за 6 минут и 52,01 секунды, обогнав официального рекордсмена Porsche 918 Spyder почти на 5 секунд.

Первые покупатели получат свои Huracan Performante этим летом. Цены уже объявлены: от 195 040 евро в Европе, от 173 271 фунта стерлингов в Великобритании, от 274 390 долларов в США.

Текст: Александр Орехов
Фото: Lamborghini

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...