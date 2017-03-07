Жительница Костанайской области обвинила завуча школы в избиении ее сына-семиклассника
7 марта 2017, 17:05
Женщина сразу же написала заявление в полиции.
Ирина Токарева живет в поселке Бурли. 23 февраля между ее сыном и завучем-организатором Бурлинской школы Сериком Фазылбековым произошел конфликт, пишут "Костанайские Новости".
По словам Ирины, Фазылбеков применил непедагогические методы воспитания к ее ребенку за то, что тот на перемене в кругу других ребят якобы матерился. Застав сына заплаканным и напуганным, мать выяснила причину его состояния. И тут же вместе с ним отправилась в ФАП, где у мальчика зафиксировали «ушиб уха слева» и покраснение левой стороны лица. Женщина сразу же написала заявление в полиции.
В Карабалыкском РОВД подтвердили факт поступления такого заявления. Более того – сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Серика Фазылбекова по статье 109 УК РК («Побои») и направлении его в суд. В суд, соответственно, поступило заявление в порядке частного обвинения от Ирины Токаревой. Процессуальное решение о его дальнейшей судьбе еще не принято.
Татьяна Макарова.
Фото: newtimes.kz.
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