Бердыбек Сапарбаев поздравил актюбинских женщин с 8 марта

Каждая из присутствовавших в зале женщин добилась больших успехов в своей профессиональной и общественной деятельности.

В праздничной программе «Шын жүрегімнен», посвященной Международному женскому Дню, приняли участие более 700 представительниц прекрасной половины.





Каждая из присутствовавших в зале женщин добилась больших успехов в своей профессиональной и общественной деятельности.





- В сегодняшнее непростое время на плечи женщин легла огромная часть забот. В нашей стране, благодаря сбалансированной социальной политике Главы государства Нурсултана Назарбаева, сделано все необходимое для того, чтобы женщины заняли достойное место в жизни общества.Президент всегда говорит о том, что женщины – это опора семьи, а значит и государства. Именно от вас зависит воспитание подрастающего поколения, настоящих патриотов Казахстана, - отметил Бердыбек Сапарбаев, призвав женскую общественность принимать активное участие в работе по разъяснению культурных и духовных традиций среди детей и молодежи.





Аким области поблагодарил участниц праздничного мероприятия за огромный вклад в развитие Казахстана, укрепление благосостояния страны, добросовестный труд, терпение и мудрость и вручил 10 многодетным мамам подвески «Алтын алқа», «Куміс алқа».





Для виновниц торжества был дан праздничный концерт, на который был приглашен казахский оперный и камерный певец, народный артист СССР Алибек Днишев.





В завершение праздничной программы артисты областной филармонии исполнили песню «Гүл сыйлайық әйелге», а каждой женщине, находившейся в зале, были вручены цветы.





​Напомним, ранее актюбинские общественники призвали поддержать инициативу Бердыбека Сапарбаева о проведении масштабной акции «Әйелдер Әлемінің жарығы», приуроченной к Международному женскому дню, в ходе которой планируется окружить каждую женщину вниманием и заботой, оказать содействие в решении Ее проблем.





Акция призвана дать возможность всем актюбинцам выразить свое уважение, почтение, внимание и почет всем представительницам прекрасной половины человечества.



