Суд разрешил странам ЕС не выдавать гуманитарные визы просителям убежища

Страны Евросоюза не обязаны автоматически выдавать гуманитарные визы для лиц, которые намерены приехать в Европу с целью запросить убежище. Об этом говорится в опубликованном решении Европейского суда юстиции, сообщает ТАСС





"Страны ЕС не обязаны в силу норм Евросоюза выдавать гуманитарные визы лицам, которые намерены отправиться на территорию с целью подачи запроса о предоставлении убежища. Однако страны ЕС имеют право делать это на основании своего национального законодательства", - говорится в решении суда.





Это решение вынесено в рамках иска христианской семьи из Алеппо, которая пытается попасть легальным путем в Бельгию для получения убежища. Отец троих детей запросил в прошлом году убежища в Бельгии для себя и своей семьи в связи с тем, что его незаконно задержали и подвергли пыткам представители вооруженных формирований, так называемой сирийской оппозиции, удерживавшей в тот момент город. Он не захотел подвергать с свою семью риску нелегального пересечения Средиземного моря и попытался получить легальное право для въезда в Бельгию. В удаленном режиме бельгийская миграционная служба отказалась предоставить этой семье убежище в Бельгии, а значит и право на легальный въезд. Бельгийские адвокаты сирийской семьи внесли запрос в Европейский суд юстиции.





По оценкам бельгийских юристов, если бы этот иск был удовлетворен, все страны ЕС оказались бы обязаны выдавать визы просителям убежища, что фактически создало бы нерегулируемый канал легальной миграции в Европу. В этом случае единственной мерой пресечения этого канала для европейских государств стало бы закрытие консульств в проблемных странах, чтобы исключить саму возможность получения запросов на гуманитарные визы от потенциальных беженцев.