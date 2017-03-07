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Brabus добавил экстрима сити-кару Smart ForTwo

7 марта 2017, 17:29

Немецкое тюнинговое ателье Brabus «зарядило» двухместный сити-кар Smart ForTwo, назвав свой новый проект Brabus Ultimate 125.


Пока модель рассекречена в версии с открытым верхом, но для заказа будет доступен и вариант с фиксированной крышей. Оба автомобиля оснащаются 0,9-литровым турбомотором, развивающим всего 125 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента.

Однако, даже это на 35 лошадиных сил больше, чем у стандартной модели, и на 16 лошадиных сил – чем у предыдущего «горячего» Smart ForTwo Brabus.

C места до ста километров в час «экстремальный» хэтчбек ускоряется за 9,2 секунды, а его максимальная скорость составляет 175 километров в час. Для сравнения, стандартному Smart ForTwo Brabus для разгона с места до «сотни» требуется на 0,3 секунды больше времени.

Узнать Brabus Ultimate 125 достаточно легко благодаря широкому обвесу кузова и 18-дюймовым колесным дискам, которые весят всего по 6,7 килограммов на передней оси и по 7,1 килограмма – на задней. Из-под заднего бампера выглядывают сразу три патрубка выхлопной системы.


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