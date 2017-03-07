Brabus добавил экстрима сити-кару Smart ForTwo

Однако, даже это на 35 лошадиных сил больше, чем у стандартной модели, и на 16 лошадиных сил – чем у предыдущего «горячего» Smart ForTwo Brabus.





C места до ста километров в час «экстремальный» хэтчбек ускоряется за 9,2 секунды, а его максимальная скорость составляет 175 километров в час. Для сравнения, стандартному Smart ForTwo Brabus для разгона с места до «сотни» требуется на 0,3 секунды больше времени.





Узнать Brabus Ultimate 125 достаточно легко благодаря широкому обвесу кузова и 18-дюймовым колесным дискам, которые весят всего по 6,7 килограммов на передней оси и по 7,1 килограмма – на задней. Из-под заднего бампера выглядывают сразу три патрубка выхлопной системы.