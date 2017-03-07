В Атырауской области в ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки
7 марта 2017, 17:41
В пресс-службе ДВД подробности аварии не сообщают.
Жуткая авария произошла вчера на трассе "Кульсары-Тенгиз" в Жылыойском районе Атырауской области, пишет "Мой ГОРОД".
Фото и видео ДТП появилось в автомобильном сообществе zello_atyrau в Instagram. В результате лобового столкновения грузовика с цистерной и легковушки погиб водитель ВАЗ-2106. Расследованием ДТП занимается Жылыойский РОВД. В пресс-службе ДВД подробности аварии не сообщают.
По словам заведующего хирургического отделения Жылыойской ЦРБ Куанышкали Утегенова, пострадавшие в результате аварии вчера не поступали.
Ерлан Омаров.
Фото: Instagram.
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