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В Атырауской области в ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки

7 марта 2017, 17:41

В пресс-службе ДВД подробности аварии не сообщают.


Жуткая авария произошла вчера на трассе "Кульсары-Тенгиз" в Жылыойском районе Атырауской области, пишет "Мой ГОРОД".

Фото и видео ДТП появилось в автомобильном сообществе zello_atyrau в Instagram. В результате лобового столкновения грузовика с цистерной и легковушки погиб водитель ВАЗ-2106. Расследованием ДТП занимается Жылыойский РОВД. В пресс-службе ДВД подробности аварии не сообщают.

По словам заведующего хирургического отделения Жылыойской ЦРБ Куанышкали Утегенова, пострадавшие в результате аварии вчера не поступали.

Ерлан Омаров.


Фото: Instagram.

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