В Атырауской области в ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки

В пресс-службе ДВД подробности аварии не сообщают.

Жуткая авария произошла вчера на трассе "Кульсары-Тенгиз" в Жылыойском районе Атырауской области, пишет " пишет " Мой ГОРОД ".





Фото и видео ДТП появилось в автомобильном сообществе zello_atyrau в Instagram. В результате лобового столкновения грузовика с цистерной и легковушки погиб водитель ВАЗ-2106. Расследованием ДТП занимается Жылыойский РОВД. В пресс-службе ДВД подробности аварии не сообщают.





По словам заведующего хирургического отделения Жылыойской ЦРБ Куанышкали Утегенова, пострадавшие в результате аварии вчера не поступали.





Ерлан Омаров.







