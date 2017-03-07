Президент высказался о стандартах жизни

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался о стандартах жизни, сообщает сообщает Казинформ





«Наш стандарт жизни в сотни раз справедливее, успешнее, чем средний мировой показатель», - рассказал Президент на встрече с представительницами женской общественности страны «Көктем шуағы», приуроченной к Международному женскому дню 8 марта.





При этом Нурсултан Назарбаев отметил, что рост человеческих потребностей - нормальное явление. «Сингапур является одним из богатых стран. Я спросил у бывшего руководителя, который долго руководил страной: «У вас 60 тыс. долларов на одного человека, жильем обеспечиваете, все живут хорошо. А есть у них запросы». Он ответил: «Да, еще какие. Кто живет в квартирах, хочет иметь дом. Кто ездит на Тойота, хочет иметь Мерседес». Это нормально. Человеческие желания заставляют работать, зарабатывать и двигают в целом общество», - считает Президент.





Дамир Байманов.



